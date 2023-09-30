УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл "огненный" сценарий

Алексей Тесля
30 сентября 2023, 04:45
Украина уже обладает возможностями для нанесения ударов по Черноморскому флоту.
Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл 'огненный' сценарий
/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Черноморский флот можно уничтожить двумя способами, заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

"Первый предполагает наличие флота – линейный ответ, флот на флот. Впрочем, это невозможно, потому что у нас нет флота. Поэтому для нас существует второй способ – асимметричный ответ с использованием тех средств, которые нам доступны. И мы это успешно делаем", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что в результате противник оказался дезориентирован, потому что не понимает, откуда и когда будет нанесен очередной новый удар.

видео дня

"Наша задача – уменьшить военный потенциал флота и противника в целом, чтобы у него не было и мысли даже искоса смотреть в сторону Украины", - отметил он.

Собеседник пояснил, что Украина уже обладает возможностями для нанесения ударов по Черноморскому флоту.

"Конечно, ракеты Taurus улучшат наш потенциал, но я бы не сказал, что они критически необходимы. Кроме того, 50 надводных дронов нам пообещала Германия. Я не думаю, что они лучше украинских морских дронов, потому что наше вооружение прошло проверку боем, у него хороший бэкграунд. Возможно, немецкие дроны можно будет использовать как противоминные средства. Мы уже сейчас можем закрыть небо над северо-западной акваторией Черного моря и проводить минные операции", - добавил Заблоцкий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ. В северо-западной части Черного моря уничтожен еще один катер оккупантов РФ.

Кто такой Владимир Заблоцкий

Владимир Заблоцкий – капитан 1-го ранга в отставке, украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея. Инженер-кораблестроитель.

Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война России и Украины Владимир Заблоцкий
Реклама

Главное за день

Иран может вооружить РФ гиперзвуковыми ракетами: Данилов предупредил об угрозе

Иран может вооружить РФ гиперзвуковыми ракетами: Данилов предупредил об угрозе

22:42 Украина
"Сегодня не осень 2022-го года": Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ

"Сегодня не осень 2022-го года": Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ

21:23 Мир
Украина вступит в Евросоюз до 2030 года - посол ЕС

Украина вступит в Евросоюз до 2030 года - посол ЕС

20:15 Политика
Все главные новости

Последние новости

04:45

Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл "огненный" сценарий

03:41

Гороскоп на октябрь 2023 для Дев: романтика, повышение на работе и путешествиеВидео

02:10

"Этот прогноз сбудется": Огрызко ответил, закончится ли война в следующем годуВидео

01:35

Военно-морской эксперт спрогнозировал, когда начнется освобождение Крыма

29 сентября, пятница
23:50

В РФ заговорили о войне до 2025 года: Яковенко рассказал, что задумал Путин

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
22:53

Совершал потрясающие разведывательные рейды: на Донетчине погиб храбрый воин

22:42

Иран может вооружить РФ гиперзвуковыми ракетами: Данилов предупредил об угрозе

22:01

Гороскоп на октябрь 2023 для Весов: любовь на расстоянии и возврат налоговВидео

21:54

Путин награждал в Кремле: "героя РФ" повязали за убийство девушки в Луганске

Реклама
21:32

Это самая ходовая закуска, которую сметают со стола за 2 минуты: рецепт изумительного блюда

21:23

"Сегодня не осень 2022-го года": Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ

21:21

Сильнейшая магнитная буря ворвется в Украину: стала известна опасная дата

20:43

"Все закончится после одного события": астролог назвала решающий месяц окончания войны в Украине

20:16

Виталий Портников. Путин нашел нового ПригожинаВидеоблоги

20:15

Украина вступит в Евросоюз до 2030 года - посол ЕС

20:09

В РФ испугались взрывов на Брянщине и заявили об "украинской ДРГ"

19:53

ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны: в разведке назвали направление

19:31

Туман и дождь: где погода будет худшей в последний день сентября

19:12

Путин и Кадыров устроили спектакльмнение

18:47

В разгар войны с Украиной: Путин приказал призвать в армию десятки тысяч человек

Реклама
18:43

Кличко созывает внеочередную военную сессию по вопросам выделения дополнительной помощи защитникам

18:32

"Черноморский флот РФ - курица без головы": назван город, куда РФ перебросит корабли

18:31

Как правильно – "суднО" или "сУдно": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

17:58

Значение имени Анна: узнай его тайну, судьбу и происхождение

17:46

Украина наладит производство систем ПВО: у Зеленского сделали громкое заявление

17:10

"Энергоатом" отказался от ремонта энергоблока, потому что "Укрэнергомашины" предложили низкую цену – нардеп

16:59

Что нужно сделать с тапками 30 сентября: приметы и запреты дня

16:56

Что приносит в дом азалия: какое дивное влияние на человека может оказать цветок

16:55

Как быстро убрать синяк: несложные способы помогут справиться с неприятностью

16:54

Не нужно все усложнять: звезда "Холостячки" Мишина рассказала, как сбросила 12 кг

16:54

Развал России: экс-глава МИД назвал регион РФ, который "отвалится" первымВидео

16:36

"Вынесем Крымский мост ракетами ATACMS": эксперт об ударе по "гордости Путина"

16:31

Психолог Дмитрий Карпачев объяснил женщинам, как не быть рабыней у своего мужа

16:17

Российская ПВО хорошо отработала: оккупанты сбили собственный истребитель Су-35

16:11

Горькие слезы: 3 знака зодиака настигнут любовные проблемы в октябре

15:46

В МИД потроллили Орбана, опозорившегося бредом насчет войны и границ Украины

15:39

Будят соседей и не дают спать: почему собаки начинают выть ночью

15:32

Украина не готова на 100% к зимним ударам РФ по энергообъектам - ОП

15:17

"Мое тело выглядит по-разному": Рамина показала как на самом деле выглядит без фотошопа

15:07

Удары по Черноморскому флоту и прорыв на Крым: в Bloomberg назвали цели Украины

Реклама
14:54

Бронештурмы не работают: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

14:39

"Что вы можете повторить?": выехавший с России актер Смольянинов разнёс в пух и прах Путина

14:38

Нашли мертвой в парке: в Стамбуле скончалась звезда турецких сериалов

14:16

Рухнула на лед и вывалила прелести: российская певица опозорилась на льду в Минске

13:56

Как убрать разводы от воды на мебели: 4 способа справятся "на отлично"

13:42

"Была тишина и тьма": Вера Брежнева выпустила клип на украиноязычную песнюВидео

13:34

Данилов – об угрозах долгой войны: остановимся – на нас отыграется не только Путин

13:14

Гороскоп на завтра 30 сентября 2023: Козерогу – проблемы дома, Раку – новое

13:10

"Потеря памяти, двойной перелом черепа": Харчишин рассказал, как пережил жуткое ДТП

12:36

Будет "жест доброй воли": эксперт назвал сценарий освобождения Крыма

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять