Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл 'огненный' сценарий

Черноморский флот можно уничтожить двумя способами, заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.
"Первый предполагает наличие флота – линейный ответ, флот на флот. Впрочем, это невозможно, потому что у нас нет флота. Поэтому для нас существует второй способ – асимметричный ответ с использованием тех средств, которые нам доступны. И мы это успешно делаем", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт пояснил, что в результате противник оказался дезориентирован, потому что не понимает, откуда и когда будет нанесен очередной новый удар.
"Наша задача – уменьшить военный потенциал флота и противника в целом, чтобы у него не было и мысли даже искоса смотреть в сторону Украины", - отметил он.
Собеседник пояснил, что Украина уже обладает возможностями для нанесения ударов по Черноморскому флоту.
"Конечно, ракеты Taurus улучшат наш потенциал, но я бы не сказал, что они критически необходимы. Кроме того, 50 надводных дронов нам пообещала Германия. Я не думаю, что они лучше украинских морских дронов, потому что наше вооружение прошло проверку боем, у него хороший бэкграунд. Возможно, немецкие дроны можно будет использовать как противоминные средства. Мы уже сейчас можем закрыть небо над северо-западной акваторией Черного моря и проводить минные операции", - добавил Заблоцкий.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ. В северо-западной части Черного моря уничтожен еще один катер оккупантов РФ.
Кто такой Владимир Заблоцкий
Владимир Заблоцкий – капитан 1-го ранга в отставке, украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея. Инженер-кораблестроитель.
Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.
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