В Донецкой области мужчина поджег сожительницу и пытался сжечь и полицию

Мужчина хотел сжечь копов / НПУ

Жуткий случай в Донецкой области. 36-летний мужчина жестоко расправился со своей сожительницей, облив ее легковоспламеняющимся веществом. Затем он поджег бедную женщину.

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска, во время задержания он пытался сжечь даже полицейских.

Следователи выяснили, что мужчина разозлился до такой степени во время семейной ссоры.

В результате пострадавшая попала в больницу с тяжелыми ожогами тела.

Несмотря на то, что агрессор всяческим сопротивлялся копам, те его задержали.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.