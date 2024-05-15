В Украине во время тревоги прогремели взрывы: все подробности

Воздушные силы предупреждали об активности российской авиации

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В Харькове прогремели взрывы в среду вечером / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Силы обороны Юга

Российские оккупанты вечером, 15 мая, нанесли очередной удар по Харькову. Прилет пришелся на центральную часть города, есть раненые.

Воздушная тревога 15 мая - главное

Воздушные силы фиксировали сегодня вечером активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

Также граждан предупреждали об угрозе применения Россией баллистических ракет.

видео дня

Взрывы в Харькове - данные местных властей

По предварительным данным, как сообщил мэр Игорь Терехов, войска РФ нанесли удар по "району плотной жилой застройки" в Харькове.

Глава ОГА Олег Синегубов уточнил, что Россией поврежден пятиэтажный дом. На данный момент известно о двух пострадавших людях.

Выясняются детали обстрела и собирается информация о пострадавших и разрушениях.

Удары России по Украине - взрывы сегодня

Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.

Накануне, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.

Уже в среду, 15 мая, противник атаковал гражданский объект в Николаеве. По последним данным, количество пострадавших возросло до 5 человек.

Также сегодня взрывы прогремели в Днепре. Около 3.30 в районе города Днепр подразделением Воздушное командование "Восток" сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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