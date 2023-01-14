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Путин потерпел поражение в газовой войне: Германия заполнила свои хранилища без топлива Газпрома

14 января 2023, 14:58
Агрессор Россия больше не сможет шантажировать газовым вопросом Германию – страну с самыми мощными хранилищами природного газа в Евросоюзе.
Путин, Газпром
Германия с конца августа не покупает газ у Газпрома - эксперт / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Российский директор Владимир Путин проиграл газовую войну Евросоюзу. Германия, которая является страной с самыми мощными газохранилищами в ЕС, заполнили свои хранилища без газа от Газпрома и уже готовится к следующей зиме. Немецкие ПХГ заполнены на 90%.

Как сообщает DW, эксперт в области европейских рынков, бизнеса и финансов Андрей Гурков написал, что Германия решила вопрос с газом – она заполнила свои газохранилища, которые являются самыми мощными в Евросоюзе, более чем на 90% и уже готовится к следующему зимнему периоду. Причем ПХГ были заполнены без российского газа.

По его словам, до полномасштабного военного нападения России на Украину Германия половину своего газа импортировала именно из РФ. И шантаж Берлина со стороны Москвы был главным аспектом экономического давления и на сам Европейский Союз.

"Немцы не мерзнут в своих домах; они не были вынуждены закрыть свои заводы. Политики в Берлине больше не боятся, что Москва может отомстить Германии и поставить страну в тупик. Нет – Германия сама отказалась от угля и сырой нефти из России в рамках санкций ЕС, а с конца августа не получает и природного газа от "Газпрома", - подчеркнул Андрей Гурков.

Напомним, в начале января в Bloomberg написали о том, что зима на Западе оказалась теплой, из-за чего цены на газ снизились до самых низких с момента полномасштабного нападения РФ на Украину. В такой ситуации западные государства сумели создать нужные запасы газа. Россия, в свою очередь, при этой ситуации не может шантажировать другие страны газовым вопросом.

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