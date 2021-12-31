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Российская угроза – вызов для Европы: Шольц в первом новогоднем поздравлении вспомнил об Украине

31 декабря 2021, 15:24
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Он выступил за "суверенную, единую сильную Европу".

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Шольц в первом новогоднем поздравлении вспомнил об Украине / Reuters

Новый канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил о безопасности Украины в своем первом на посту новогоднем поздравлении.

Он подчеркнул, что угроза вторжения в Украину российских войск приносит новые вызовы для Европы, пишет Tagesspiegel.

Во время произнесения внешнеполитической части своей речи, канцлер ФРГ подчеркнул, что он выступает за "суверенную, единую сильную Европу". В то же время он добавил, что большое значение для безопасности в Европе и за ее пределами имеет трансатлантическое сотрудничество.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – отметил Шольц.

Относительно опасности российской агрессии и возможного нападения РФ на Украину, он заявил, что "нерушимость границ является ценным активом и не подлежит обсуждению".

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Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает новые силы к границам Украины. Об этом заявили в исследовательском центре Conflict Intelligence Team. Отмечается, что также увеличиваются ранее выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.

Также в РФ ранее заявили, что готовы применить за границей свое войско если нужно будет "защитить своих граждан" в случае нападения на них.

Российские войска у границы Украины

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

После этого в СНБО рассказали, что Россия продолжает стягивать войска в приграничные с Украиной районы. В 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных. На расстоянии 400 километров от границ дислоцируются еще 143 500 военнослужащих.

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