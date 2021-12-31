Ракеты, танки и САУ: РФ наращивает войска на границе с Украиной

РФ стягивает новые силы на границу Украины/ citeam.org

Россия перебрасывает новые военные силы к границам Украины, сообщили в исследовательском центре Conflict Intelligence Team.

В материале подчеркивается, что к границам РФ и Украины перебрасываются войска, а также Увеличиваются ранее обнаруженные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.

Отмечается, что наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы - в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

/ citeam.org

Где РФ накапливает войска

Исследователи говорят, что самые крупные места сосредоточения российских сил - Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километров от границы с Украиной соответственно.

Кроме того, эксперты выявили как минимум один новый лагерь: на полигоне Постоялые дворы в Курской области.

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/ citeam.org

При этом отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).

При этом состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы.

Добавим, что продолжается наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.

/ citeam.org

"К Новому году концентрация техники у границ с Украиной и в Крыму достигла беспрецедентных масштабов, скорее всего, превысив апрельские показатели. <...> На фоне все более резкой риторики российских официальных лиц это вызывает значительные опасения, что приказ о начале операции на подконтрольной территории Украины может поступить в ближайшие недели", - резюмировали исследователи.

/ citeam.org

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

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Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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