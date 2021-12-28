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В РФ заявили, что готовы применить войско для "защиты своих граждан" за границей

28 декабря 2021, 11:44
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Россия может применить армию, если на ее граждан будет совершено нападение.

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РФ готова применить войско за рубежом для защиты своих граждан / Reuters

Российская Федерация готова применить за границей свое войско, если нужно будет "защитить своих граждан" в случае нападения на них.

При этом Кремль якобы не собирается инициировать военную операцию против Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что РФ якобы не планирует "по собственной воле" осуществлять военную операцию против Украины. В то же время, по его словам, сейчас нагнетается ситуация вокруг Донбасса, и Украину подталкивают к решению проблемы военным путем.

"После того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы России за рубежом", – отметил Косачев.

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Он добавил, что основанием для применения Россией своих военных сил за рубежом может стать защита граждан РФ в случае нападения на них.

Российские войска возле границы Украины

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

После этого в СНБО рассказали, что Россия продолжает стягивать войска в приграничные с Украиной районы. В 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных. На расстоянии 400 километров от границ дислоцируются еще 143 500 военнослужащих.

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