Угроза вторжения России в Украину: Киев создает штаб территориальной обороны

Виталий Кличко / КГГА

В Киеве создадут штаб территориальной обороны из-за угрозы вторжения России в Украину.

Как заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко, он будет развернут в ближайшее время.

При этом в январе столичные власти планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны Киева.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", - заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по безопасности и территориальной обороне столицы.

Мэр добавил, что необходимо особое внимание уделить безопасности объектов критической инфраструктуры города.

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"Таких объектов в Киеве более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, возьмут на охрану Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны", - сказал Кличко.

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РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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