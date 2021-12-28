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Вывод России из-под удара в обмен на выход из Донбасса: дипломат назвал сценарий для защиты Украины

28 декабря 2021, 06:02
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Москва оказалась на шаг впереди, нужно уже сейчас вводить санкции против России, считает Валерий Чалый.

Россия, Украина
Санкции против России можно обменять на вывод российских войск с Донбасса - дипломат / УНИАН

Ограничения в отношении РФ, которые смогли бы остановить Москву, следует вводить уже сейчас. Нужно перехватить инициативу и действовать на опережение. Далее следует пошагово диктовать свои условия и отменять санкции в обмен на отвод российских войск от границ Украины или же вывод их военных подразделений с Донбасса. Об этом заявил украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в вопросе санкций против России нужно действовать на опережение и перехватывать инициативу. Иначе ситуация затянется.

Читайте такжеНАТО стянет войска к границам РФ, если Москва нападет на Украину: у Байдена предупредили об ударе"Нужно санкции вводить сейчас – причем санкции, которые бы останавливали Россию. Надо перехватить инициативу – иначе это все будет тянуться очень долго", - отметил дипломат.

По его словам, нужно переходить к действиям и запускать санкции в уже сложившейся ситуации. После этого появится пространство для маневра, можно будет диктовать свои условия в обмен на отмену ограничений. Появится возможность, к примеру, отменять эмбарго в обмен на отвод войск от границ Украины или вывод российских войск с ОРДЛО.

"Не надо угрожать санкциями, а сделать их сейчас, а потом сказать России: "Отводите свои войска – мы санкции эти снимем. Вы выходите из Донбасса – мы эти санкции снимем. Так надо действовать", - считает Чалый.

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Как полагает дипломат, Россия сейчас оказалась на шаг впереди, поэтому нужны конкретные действия.

"А они сейчас (Запад, - ред.) – и мы – этот темп теряем. Здесь могу сказать откровенно и объективно, что Россия идет на шаг впереди. Но почему? Авторитарная страна, все решения принимаются кучкой людей. Люди в России на это отреагировать никак не могут... Оппозиция вытеснена", - подчеркнул Валерий Чалый.

Войска России у границ Украины

Американские журналисты изданий The Washington Post и Politico осенью заявляли о стягивании РФ войск к границам Украины. Для подтверждения своих сведений они публиковали спутниковые снимки.

Глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что Россия может сконцентрировать у украинских границ 175 000 войск. Впрочем, в Киеве готовы к подобному развитию событий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что после переговоров Байдена и Путина Россия усилила свое военное присутствие у границ Украины. Однако о наступлении пока речи не идет. Россиянам для проведения операции понадобится минимум 500-600 тысяч военных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что маневры войск РФ в приграничных с украинским государством территориях связаны с якобы угрозой НАТО российским границам. По этой причине в Москве требовали переговоров Путина с главой Белого дома Байденом.

Встреча Байдена и Путина состоялась 7 декабря в формате видеосвязи. По итогам дискуссии президент США поддержал Украину, осудил действия России по войскам у украинских границ и не гарантировал Москве невступление Киева в Североатлантический альянс.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не откажется от курса на НАТО в обмен на отвод российских войск от украинских границ. В Киеве не верят обещаниям и гарантиям Москвы.

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