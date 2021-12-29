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США оставят свои корабли в Средиземном море из-за скопления войск РФ возле Украины, – СМИ

29 декабря 2021, 10:45
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Авианосная ударная группа должна была двигаться на Ближний Восток.

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США оставят свои корабли в Средиземном море из-за российской угрозы / Twitter USS Harry S. Truman

Соединенные Штаты Америки оставят в акватории Средиземного моря авианосец USS Harry S. Truman и корабли, которые его сопровождают. Корабли должны были двигаться на Ближний Восток, но им приказали остаться из-за обеспокоенности стягиванием российских войск к украинской границе.

Приказ авианосной ударной группе ВМС США не покидать акваторию Средиземного моря отдал Министр обороны Ллойд Остин, сообщает AP со ссылкой на представителя Пентагона.

Отмечается, что такие изменения в расписании кораблей были вызваны необходимостью постоянного присутствия в Европе. Чиновник подчеркнул: это нужно, чтобы успокоить союзников и партнеров Соединенных Штатов в регионе.

К ударной группе Harry S. Truman входят пять кораблей США:

  • крейсер USS San Jacinto,
  • эсминец USS Cole,
  • эсминец USS Bainbridge,
  • эсминец USS Gravely,
  • эсминец USS Jason Dunham.

Кроме этого, с ними там также находятся фрегат Королевского ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.

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Авианосная группа вошла в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что корабли продолжат движение в районе Персидского залива.

Российские войска у границы Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сообщил, что Россия продолжает стягивать войска в приграничные с Украиной районы. В 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных. На расстоянии 400 километров от границ дислоцируются еще 143 500 военнослужащих.

По словам Данилова, обострение не может произойти в один момент, а Киев контролирует ситуацию на границах.

Об увеличении концентрации российских войск возле украинской границы сообщала и компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки. Она обнародовала новые спутниковые снимки, которые демонстрируют увеличение количества войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму.

На полуостров русские завезли сотни БТРов, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО. Фиксируется наращивание сил на полигоне Солоти, в городе Ельня и на полигоне Погоново неподалеку от Воронежа.

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