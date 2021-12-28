Требования РФ – историческое унижение США и НАТО: Украина ожидает провала сделки Вашингтона и Москвы

Требования России по безопасности неприемлемы для Запада - Кулеба / УНИАН

В НАТО не пойдут на условия России по безопасности, поскольку такие требования в любой форме стали бы крупнейшим унижением Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса в истории. Москва требует не только гарантий по нерасширению блока, но и прекращения военного присутствия в странах, которые состоят в организации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что США и НАТО не согласятся с условиями договоренностей по безопасности, которые предлагает Россия.

Читайте такжеУкраина в НАТО и вопрос Крыма с Донбассом: Польша поставила жесткое условие РФ по диалогу с ЗападомПо его словам, поскольку Москва требует не только нерасширения коллективного блока безопасности Запада на восток, но и прекращения присутствия НАТО в странах Восточной Европы (Россия настаивает на отводе военной инфраструктуры Альянса на позиции 1997 года, де-факто это практически полное отведение войск и вооружений с Востока Европы, - ред.), подобные договоренности ни к чему не приведут.

Министр отметил, что если бы Запад согласился с такими условиями, то это стало бы крупнейшем унижением США и НАТО с момента основания Североатлантического альянса.

"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Переговоры США и России по безопасности в Европе

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа – проект договора России и США о гарантиях безопасности и проект соглашения по мерам обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В российских документах речь идет о ряде требований Москвы, среди которых правовые гарантии по нерасширению Альянса на восток и невступлению Украины в НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США не готовы вести переговоры только с Россией по вопросам безопасности в Европе. В дискуссии должны присутствовать государства ЕС и страны-партнеры. Кроме того, Вашингтон не готов пойти на уступки, связанные с ограничением ведения странами своей суверенной политики.

В НАТО считают, что переговоры с Россией по безопасности возможны с учетом интересов Альянса и участием стран-партнеров, среди которых и Украина. Причем до начала дискуссии Москва должна добиться прогресса в урегулировании конфликта с Киевом.

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