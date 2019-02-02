Раскрыта тайна яйца-рекордсмена по лайкам в Instagram

Обычное яйцо стало рекордсменом в соцсети / Фото: Instagram/world_record_egg

Аккаунт в Instagram с единственной фотографией, на которой крупным планом было запечатлено обычное куриное яйцо создали для рекламы финального матча Национальной футбольной лиги США по американскому футболу - Супербоул.

Интригу с появление яйца-рекордсмена по лайкам раскрыли опять-таки в Instagram.

На пятом по счету фото изображено потрескавшееся яйцо, похожее на мяч для американского футбола. Так авторы поста прорекламировали матч, который состоится 3 февраля.

"Ожидание окончено. Всё раскроется в это воскресенье во время Супербоула. Смотрите его первыми на Hulu", - говорится в подписи под фото.

Как известно, данное спортивное мероприятие считается одним из самых популярных в США и дорогостоящих для размещения рекламы. Стремительно приобретающий популярность аккаунт с яйцом был рекламой стримингового сервиса Hulu.

/ Фото: Instagram/world_record_egg

Напомним, в Instagram установлен новый рекорд – фото обычного куриного яйца за всю историю существования соцсети набрало свыше 50 миллионов лайков, и цифра постоянно растет.