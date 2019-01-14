Фото яйца побило рекорд в Instagram по количеству лайков: при чем тут Кайли Дженнер

Фото простого яйца побило рекорд Кайли Дженнер по количеству лайков / https://www.instagram.com/world_record_egg/

В Instagram установлен новый рекорд – фото обычного куриного яйца за всю историю существования соцсети набрало 25 миллионов лайков, и цифра постоянно растет.

4 января аноним запустил на своей странице в Instagram флешмоб, опубликовав фото обычного яйца с коричневой скорлупой на белом фоне, призвав пользователей соцсети побить рекорд поста-рекордсмена — фото новорожденной дочери модели Кайли Дженнер Сторми, который набрал более 18 миллионов лайков.

"Давайте вместе установим мировой рекорд и создадим самый залайканный Instagram. Побьем действующий рекорд, который удерживает Кайли Дженнер (18 миллионов)", — призвал автор профиля.

Весь интернет бросился лайкать фото яйца, и уже утром 14 января пост сместил фото блогерши с пьедестала.

Фото яйца также обошло и другие самые популярные посты в инстаграме за всю историю соцсети — публикация Джастина Бибера о помолвке с Хейли Болдуин (более 13,3 миллионов лайков), последний пост XXX Tentacion перед смертью (также больше 13,3 миллионов лайков). Также в топе оказалась еще одна публикация Кайли с ее дочкой – она набрала более 13 миллионов лайков.

Как отреагировала Кайли Дженнер

В ответ на установленный рекорд Дженнер опубликовала видео, на котором разбивает куриное яйцо на асфальте, оставив подпись под роликом "Подавись, маленькое яичко".

Кто владелец аккаунта, и как он отреагировал на рекорд

Издание BuzzFeed связалось с создателем аккаунта, раскрывать свою личность он отказался, и представился курочкой Генриеттой из британского захолустья, назвав свой яйцо детищем по имени Юджин.

Сам хозяин аккаунта поделился в Ista-stories своими эмоциями, поблагодарив юзеров за поддержку.

"Это безумие. В какое время мы живем. Большое спасибо за всю вашу поддержку и сообщения. Я хочу попытаться ответить как можно большему количеству человек. Сейчас же мне нужно идти спать. Но на этом все не заканчивается, мы только начали. #EggGang Мик-дроп", – написал хозяин аккаунта.