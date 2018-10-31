"Яйцо вкрутую": В США юноша едва не лишился части гениталий, перекрутившихся на 260 градусов

В общем, перед 16-летним американцем встала ужасная перспектива - грохнуться к крыльца, обнаружив отсутствие важной части мужского "хозяйства".
В США 16-летний юноша едва не остался без правого яичка после того, как оно перекрутилось на 260 градусов.
О данном врачебном казусе медики рассказали сотрудникам специализированного издание BMJ Case Reports.
По их данным, в начале лета у юноши была диагностирована паховая грыжа. Однако особых неудобств она ему не доставляла и не влияла на кровоток в гениталиях. Операцию родители юноши решили отложить − чтобы не мешать его школьным курсам.
Внезапно он почувствовал боль резкую в районе мошонке и обнаружил отек. В больнице во время УЗИ медики обнаружили, что кровоснабжение яичек всерьез нарушено. Оказалось, что одно из них перекрутилось на 260 градусов.
Юношу немедленно отправили в операционную, поскольку любое промедление могло привести к осложнениям и необходимости ампутации части гениталий.
Хирургам-урологам пришлось надрезать мошонку и через него переворачивать яичко обратно. После нескольких дней лечения юношу благополучно отправили домой.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США врачи вырезали у пациентки многокилограммовую опухоль.