"Яйцо вкрутую": В США юноша едва не лишился части гениталий, перекрутившихся на 260 градусов

Боль в гениталиях. Иллюстативное фото / tvojajbolit

В США 16-летний юноша едва не остался без правого яичка после того, как оно перекрутилось на 260 градусов.

О данном врачебном казусе медики рассказали сотрудникам специализированного издание BMJ Case Reports.

По их данным, в начале лета у юноши была диагностирована паховая грыжа. Однако особых неудобств она ему не доставляла и не влияла на кровоток в гениталиях. Операцию родители юноши решили отложить − чтобы не мешать его школьным курсам.

Внезапно он почувствовал боль резкую в районе мошонке и обнаружил отек. В больнице во время УЗИ медики обнаружили, что кровоснабжение яичек всерьез нарушено. Оказалось, что одно из них перекрутилось на 260 градусов.

Юношу немедленно отправили в операционную, поскольку любое промедление могло привести к осложнениям и необходимости ампутации части гениталий.

Хирургам-урологам пришлось надрезать мошонку и через него переворачивать яичко обратно. После нескольких дней лечения юношу благополучно отправили домой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США врачи вырезали у пациентки многокилограммовую опухоль.