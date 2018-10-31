"Яйцо вкрутую": В США юноша едва не лишился части гениталий, перекрутившихся на 260 градусов

31 октября 2018, 14:35

В общем, перед 16-летним американцем встала ужасная перспектива - грохнуться к крыльца, обнаружив отсутствие важной части мужского "хозяйства".

Боль в гениталиях. Иллюстативное фото / tvojajbolit

В США 16-летний юноша едва не остался без правого яичка после того, как оно перекрутилось на 260 градусов.

О данном врачебном казусе медики рассказали сотрудникам специализированного издание BMJ Case Reports.

По их данным, в начале лета у юноши была диагностирована паховая грыжа. Однако особых неудобств она ему не доставляла и не влияла на кровоток в гениталиях. Операцию родители юноши решили отложить − чтобы не мешать его школьным курсам.

Внезапно он почувствовал боль резкую в районе мошонке и обнаружил отек. В больнице во время УЗИ медики обнаружили, что кровоснабжение яичек всерьез нарушено. Оказалось, что одно из них перекрутилось на 260 градусов.

Юношу немедленно отправили в операционную, поскольку любое промедление могло привести к осложнениям и необходимости ампутации части гениталий.

Хирургам-урологам пришлось надрезать мошонку и через него переворачивать яичко обратно. После нескольких дней лечения юношу благополучно отправили домой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США врачи вырезали у пациентки многокилограммовую опухоль.

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США медики грыжа хирурги яички
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