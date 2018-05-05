"Не для слабонервных". В США врачи вырезали у пациентки многокилограммовую опухоль: фото 18+

В городе Данбери, округ Фэрфилд (штат Коннектикут, США) медики провели сложнейшую операцию по удалению пациентке опухоли яичника общим весом около 60 килограмм.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу, 4 мая, на официальном сайте медучреждения.

Согласно истории болезни, 38-летняя женщина обратилась к гинекологу, когда начала резко набирать вес — около четырех с половиной килограмм за неделю (на протяжении нескольких месяцев). Благодаря компьютерной томографии медики установили, что в области яичника у нее расположена громадная опухоль. Постепенно новообразование достигло веса в 60 килограмм.

На операцию по удалению опухоли 20 медиков потратили пять часов. Она оказалась доброкачественной коллоидной (заполненной жидкостью − "Главред") кистой.

Сейчас медики заняты тщательным изучением опухоли – ради того, чтобы понять, как она выросла столь быстро и такой громадной.

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