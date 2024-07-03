Почему стиральная машина бьется током: как избежать смертельной опасности

Бытовые приборы упрощают нашу жизнь, однако при неисправностях могут представлять большую угрозу. Поэтому важно знать, в частности, что делать, когда машина бьет током.

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Что делать, когда машина бьет током / Коллаж: Главред, фото: flickr

Стиральная машина - помощник номер один для хозяек, особенно тех, у кого есть дети. Но иногда она может представлять угрозу здоровью и жизни. Многие попадали в ситуацию, когда не знали, что делать, если стиральная машина бьет током.

Как сообщает The Mirror, так произошло недавно и в Бразилии в семье учительницы Дианы Мишель Мачаду Сантос да Силвы. Ее и 6-летнего сына Пьетро Винисиус Сантос де Оливейра стиральная машина смертельно ударила током.

Местная полиция сообщила, что мальчика поразило электрическим током после того, как он коснулся металлических перил, которые контактировали с ослабленным кабелем под напряжением от стиральной машины, а затем Диану также ударило током, когда она пыталась помочь сыну.

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Чтобы не попасть в опасную ситуацию нужно знать, что делать, если стиральная машина бьет током. Сначала обязательно отключите подачу электричества к вашей стиральной машинке. Для этого отрубите ток на электрощитке во всей квартире или отключите линию, идущую на стиральную машину.

После этого можете спокойно вынимать штепсель из розетки. Это позволит избежать удара током при прикосновении к вилке. И после проведения манипуляций можно включать электричество во всей квартире.

Как определить ток утечки стиральной машины

Для определения тока утечки стиральной машины нужно иметь мультиметр. Сперва отсоедините провода от нагревателя, а тестер поставьте в режим сопротивления. С помощью переключателя выставьте 200 Ом, а щупами тестера прикоснитесь к контактам нагревательного элемента. Если тестер продемонстрирует сопротивление в диапазоне от 20 до 30 Ом, то ТЭН значит исправен. Важно - если вы не разбираетесь в этом, лучше обратиться к специалисту.

Как заземлить стиральную машину, если нет заземления

Есть два метода, как заземлить стиральную машину. Можно либо вывести отдельную розетку, которая должна быть подключена к заземленному электрощитку или же сделать отдельный контур. Однако второй метод обычно применяют только в частных домах.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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