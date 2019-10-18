Военный эксперт рассказал, когда введут миротворцев ООН на Донбасс

Олег Жданов рассказал, как "загнать в угол" ООН / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что ни "нормандский формат", ни минские встречи не спасут Украину. Киев прежде всего должен ответить на два главных вопроса: с кем Украина воюет и кто вторая сторона конфликта. В этом случае появится возможность для введения миротворческой миссии. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он напомнил, что, в соответствии с Уставом ООН, предоставление "голубых касок" возможно лишь при наличии факта войны.

"Если устанавливается факт войны, ООН обязана выполнить свой Устав, приняв все необходимые меры. Четко прописано, какие санкции вводятся против страны-агрессора для того, чтобы решить вопрос, в каком порядке предоставляется контингент для обеспечения мира. Ведь войска ООН могут проводить шесть видов операций: принуждение к миру, разделение противоборствующих сторон, поддержание мира и т.д.", - рассказал Жданов Главреду.

Кроме того, подключится Красный крест со своей гуманитарной операцией по поддержанию населения, находящегося на оккупированных территориях. Еще один "бонус" - по Уставу ООН, страна, признанная агрессором, отстраняется от голосования по вопросам разрешения данного конфликта.

"Для нас официальное признание России стороной конфликта – это "спасательный круг". Тогда мы поставим ООН в такое положение, что она будет вынуждена либо работать, согласно своему Уставу, либо эту организацию нужно распускать. Признав это, мы загоняем ООН в угол. Но в этом и есть суверенность государства – когда государство имеет собственную позицию, собственное мнение и отстаивает его на всех площадках", - резюмировал Олег Жданов.

Читайте такжеМиротворческие операции на грани срыва: у ООН кризис с деньгамиНапомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов также заявлял, что встреча Трехсторонней контактной группы в Минске не имела никакого смысла, поскольку "Минск" сам по себе – это "мертворожденное дитя, которое шестой год не дышит, а мы всё пытаемся его реанимировать".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко описал три сценария развития событий относительно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, если минские договоренности проваляться, нужно обращаться к мировому сообществу относительно необходимости введения миротворцев.