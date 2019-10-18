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"Минск – это мертворожденное дитя": эксперт назвал ключ к урегулированию конфликта на Донбассе

18 октября 2019, 08:59

Украина должна четко назвать на международной арене вторую сторону конфликта, уверен Олег Жданов.

Олег Жданов
Олег Жданов прокомментировал встречу ТГК в Минске / Фото УНИАН

Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске не имела никакого смысла, поскольку "Минск" сам по себе – это "мертворожденное дитя, которое шестой год не дышит, а мы всё пытаемся его реанимировать". Такое мнение Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, озвученные пресс-секретарем Леонида Кучмы Даркой Олифер "красные линии" нужно озвучить на международной арене. Например, на уровне Евросоюза или с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

"Этим условиям нужно придать статус официальной позиции Киева. Это – ключ к развязке проблемы. Ведь пока мы четко не назовем того, с кем воюем, то есть вторую сторону конфликта, до тех пор мы не продвинемся в процессе урегулирования ситуации", - уверен Жданов.

По его словам,  Путина вполне устраивает статус-кво и отсутствие встреч в "нормандском формате".

"Ведь так Украина несет потери, на нее оказывается моральное давление, накапливается усталость от войны и так далее. Потому Россия особо не будет проявлять инициативу, тем более, выбив главный козырь из рук Зеленского – газовые контракты о транзите, заканчивающие в 2019 году", - отметил эксперт.

Напомним, ранее евродепутат от группы Европейской народной партии Андриус Кубилиус (Литва) во время  пленарного заседания Европарламента предложил создать специальную группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине.

минский процесс Олег Жданов
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