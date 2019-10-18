  1. Главная
  3. Мнения

Спасательный круг для Украины: что будет после провальной встречи в Минске

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

18 октября 2019, 06:54

Ни нормандский формат, ни минские встречи не спасут Украину, пока мы не ответим на два главных вопроса: с кем мы воюем и кто вторая сторона конфликта.

Флаги, Украина, Россия
"Минск" – это мертворожденное дитя, которое шестой год не дышит, а мы всё пытаемся его реанимировать, считает Жданов / "Фокус"

Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске не имела никакого смысла. Да, Украина там озвучила свои условия, требования и "красные линии", но – для кого? Для представителей "ЛНР" и "ДНР"?

"Минск" сам по себе – это мертворожденное дитя, которое шестой год не дышит, а мы всё пытаемся его реанимировать.

Все эти "красные линии", которые по итогам ТКГ так четко описала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, нужно озвучить на международной арене, на уровне хотя бы Евросоюза, а лучше – если бы Зеленский озвучил их с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Этим условиям нужно придать статус официальной позиции Киева. Это – ключ к развязке проблемы. Ведь пока мы четко не назовем того, с кем воюем, то есть вторую сторону конфликта, до тех пор мы не продвинемся в процессе урегулирования ситуации.

Читайте такжеПочему Зеленский пошел на Минск-3По итогам встречи в Минске можно сказать: приятно то, что президент услышал позицию части граждан Украины и понял, что третий майдан – это вполне реальная перспектива сегодня. Приятно, что он четко обозначил: Украина – унитарное государство, которое не будет менять Конституцию в угоду агрессору, а выборы на Донбассе пройдут только по украинским законам и только после взятия украинско-российской границы под контроль.

Естественно, эта позиция непримирима с российской. Последняя четко прописана в Минских договоренностях. И уже это свидетельствует о том, что Минские договоренности выполнить нереально.

После этой встречи в Минске Россия, думаю, будет пытаться сохранить статус-кво, то есть вооруженный конфликт низкой интенсивности в плане нанесения нам моральных, физических и материальных потерь для принуждения Украины к дальнейшему диалогу с Луганском и Донецком.

Тем более, сейчас Владимир Путин разыграл классический вариант турецкого гамбита и поймал в ловушку президента Турции Эрдогана. Теперь Эрдоган под давлением России может поменять и позицию Турции по Крыму (он уже встречается с депутатами крымского "парламента"), и предоставить трубу Путину, чтобы "Турецким потоком" можно было обеспечить транзит газа в Европу в обход Украины.

Читайте такжеПочему война на Донбассе будет продолжатьсяВ таких условиях Путина вполне устраивает статус-кво и отсутствие встреч в "нормандском формате". Ведь так Украина несет потери, на нее оказывается моральное давление, накапливается усталость от войны и так далее. Потому Россия особо не будет проявлять инициативу, тем более, выбив главный козырь из рук Зеленского – газовые контракты о транзите, заканчивающие в 2019 году.

Что же касается позиции Украины, то я был бы обеими руками "за", если бы президент Зеленский наконец понял, что ни "нормандский формат", ни минские встречи не спасут Украину, пока мы не ответим на два главных вопроса: с кем мы воюем и кто вторая сторона конфликта.

Кстати, это – ключ и к миротворческой миссии. Потому что Устав ООН однозначно трактует возможность предоставления "голубых касок" в качестве миротворческой миссии: это возможно лишь при наличии факта войны. Если устанавливается факт войны, ООН обязана выполнить свой Устав, приняв все необходимые меры. Четко прописано, какие санкции вводятся против страны-агрессора для того, чтобы решить вопрос, в каком порядке предоставляется контингент для обеспечения мира. Ведь войска ООН могут проводить шесть видов операций: принуждение к миру, разделение противоборствующих сторон, поддержание мира и т.д.

Плюс тогда подключится "Красный крест" со своей гуманитарной операцией по поддержанию населения, попавшего под оккупацию.

Кстати, Устав ООН говорит о том, что страна, признанная агрессором, отстраняется от голосования по вопросам разрешения данного конфликта.

Для нас официальное признание России стороной конфликта – это "спасательный круг". Тогда мы поставим ООН в такое положение, что она будет вынуждена либо работать, согласно своему Уставу, либо эту организацию нужно распускать. Признав это, мы загоняем ООН в угол. Но в этом и есть суверенность государства – когда государство имеет собственную позицию, собственное мнение и отстаивает его на всех площадках.

Читайте такжеПочему Донбасс для Украины уже потерянВажно отметить, что в России наиболее болезненно отреагировали на один пункт в условиях, описанных пресс-секретарем Кучмы – расформирование группировок "ЛНР" и "ДНР". Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сказал, что эта идея является "крайне странной", и что так украинские власти показывают свое нежелание следовать формуле Штайнмайера. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что выдвижение таких условий приведет к срыву договоренностей, и война будет продолжаться.

Однако тут россияне противоречат сами себе, потому что даже в Минских договоренностях предусмотрено расформирование всех группировок и вывод всех иностранных войск с территории Украины с последующей передачей границы под контроль Киева.

А болезненно они реагируют потому, что на Донбассе нет никаких "военных группировок "Л/ДНР". Там находятся регулярные части вооруженных сил РФ состава Южного военного округа 8-ой полевой армии. Это известно – открывайте сайт Главного управления разведки Минобороны Украины, читайте дайджест, где четко говорится о российских оккупационных войсках.

Что касается местных, которые взяли в руки оружие, то по отношению к таким сегодня применяется новый термин – "прокси". Так называются наемники, которые воюют вроде как за какую-то армию, но, если их поймали, то в этой армии говорят: "Мы тебя не знаем, и звать тебя никак". Именно прокси сейчас ведут основные боевые действия и взяли на себя всю тяжесть войны в Сирии. Турция использует таких прокси, наемников.

Но РФ подстраховалась на всякий случай – все, кто взял в руки оружие и подписал контракт с "ЛДНР" (а они все на контракте), и все, кто поступил на государственную службу в местные учреждения ("МЧС", "местные советы" или "местные госадминистрации"), приняли присягу. Причем принимали они присягу на российской территории – недалеко от Ростова в учебном центре под видеокамеру. С торжественным вручением после принятия присяги паспортов граждан России, а в последующем – и членам их семей. Поэтому Россию очень волнует данный вопрос. Дело в том, что всем этим людям реально придется собирать чемоданы и бежать в Россию, потому что по всем законам они стали комбатантами, взяли в руки оружие, применяли силу, не имея на это никакого права. То есть они попадают под статью о военных преступниках. Поэтому Москву очень волнует вопрос вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР", ведь на самом деле это регулярные части вооруженных сил РФ.

Кроме того, вы же понимаете, что если разоружить всех в ОРДЛО, взять границу под контроль, то, в принципе, не нужно будет и менять Конституцию – мы восстанавливаем свой конституционный порядок на этих территориях, и дальше продолжаем жить, согласно нашему Основному Закону и законам Украины.

Читайте такжеСделка по Донбассу: что делать Зеленскому, чтобы избежать бедыПотому для России все это – соль на рану.

На сегодняшний день для России самое главное – сохранить "ЛНР" и "ДНР" и затолкать их в Украину. Ведь обратите внимание на г-на Пушилина. За дурацкие высказывания, видимо, не согласованные с Кремлем (о том, что "ДНР" и "ЛНР" движутся в Россию, что никакой передачи границы не будет, а последней каплей для ФСБ было его заявление о том, что Украина должна капитулировать), парня "пригласили" в Москву и сейчас где-то на Лубянке "промывают ему мозги", учат, как правильно понимать ситуацию.

Поэтому Украине нужно готовиться к тому, что после этой безрезультатной встречи ТКГ в Минске количество обстрелов будет возрастать. Мы получим очередную волну эскалации.

Также важно не забывать провокацию с зелеными ракетами, которая случилась пару дней назад. ОБСЕ вдруг резко прозрело и заявило, что наш противник в Золотом и Петровском подали сигнал зелеными ракетами о том, что они готовы к началу процедуры отведения войск. Ранее, еще в мае, одним из первых заявлений Зеленского были слова о том, что мы должны выиграть информационную войну. Но на сегодняшний день мы ее даже не начали, что обидно и досадно. Это очень показательно на фоне истории с зелеными ракетами. Противник при том, что идут интенсивные обстрелы украинских позиций, в том числе из Золотого и Петровского, дал сигнал к началу отвода войск – и (о, Боже!) слепое и глухое ОБСЕ вдруг видит этот сигнал и сразу трубит на весь мир, что та сторона готова отводить войска.

Но наше командование сказало: извините, семи дней перемирия нет, обстрелы продолжаются – мы не можем выполнить этот пункт, потому как не соблюдены условия для его выполнения.

И что происходит дальше? Путин на саммите стран ОДКБ с трибуны заявляет, что Украина срывает разведение войск, отказывается выполнять Минские договоренности. Это исключительно провокационная информационная атака на Украину, а мы даже не стали оправдываться. То есть мы информационную войну вообще не ведем, тогда как нас поливают грязью.

Тут еще и вопрос о доверии к ОБСЕ – на кого они работают. Почему-то зеленые ракеты с той стороны они увидели, хотя не видят обстрелов. И тут же подтвердили, что Украина отказалась отводить войска.

Все это – еще один аргумент в пользу того, что минский процесс не может быть эффективен и полезен для Украины. Ведь там мы говорим не с теми, от кого зависит завершение войны, не с теми, кто принимает решения. Как военный человек, могу сказать с 200%-ной гарантией, что ни Пушилин, ни Пасечник не имеют понятия о том, когда, на каком участке, из какого вида вооружения будут обстреливаться украинские позиции. Это все планирует штаб ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, а именно – генерал-майор Барышев, начальник артиллерии этого округа.

Олег Жданов, военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштабом ВСУ, полковник запаса, специально для Главреда

ДНР Россия ЛНР переговоры Минск Владимир Зеленский эскалация Трехсторонняя контактная группа Владимир Путин Минские переговоры Олег Жданов ТКГ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:02
Глава Минэнерго США, который оказывал влияние на Нафтогаз, уйдет в отставку
07:25
Соратник Порошенко Кононенко выехал из Украины и вернется нескоро
06:56
Расследование против Байдена: у Трампа признали, что давили на Украину
06:54
Спасательный круг для Украины: что будет после провальной встречи в Минске мнение
06:30
Пневмония и осложнения: названы опасности новых вирусов гриппа Видео
06:18
Как отмечается День повара и День пищевика 2019: что подарить пекарю
05:59
Козерог: астролог указал на самое уязвимое место знака Зодиака
05:40
Чат с политологом Юрием Романенко
05:36
"Путин добьется своих целей": Зеленского предостерегли об опасности
05:08
Сексолог рассказала, почему мужчины комплексуют из-за размеров пенисов
04:38
Играют, как кот с мышкой: Кравчук рассказал, может ли Украина верить Западу
04:01
Геморрой: эксперт рассказала о причинах, симптомах, лечении
03:16
"Привычка осталась": в Раде застукали "слугу народа" за распространением билетов
02:35
Психолог "дала рецепт" для преобразования жизни
01:49
Фото с больницы Анастасии Заворотнюк распространяют в сети Фото
01:04
"Сталинская практика доносов": экс-министр оценил закон об обличителях коррупции Видео
00:28
Падает башня: ученые нашли причину внезапной импотенции
00:03
"Немного жестокой любви": Трамп рассказал, как США договорилось с Турцией по Сирии
17 октября, четверг
23:48
Странная забывчивость: СБУ не внесла в санкционный список фирмы путинского олигарха Дерипаски Видео
23:17
Почки и сердце на продажу: в Киеве полиция накрыла торгующую органами клинику
22:53
Игоря Кононенко не выпускают из Борисполя за границу - Лещенко
22:31
"Огромное разочарование": Элтон Джон разнес ремейк Короля Льва
22:15
"Слуга хе*ов": Мосийчук жестко распек нардепа от Слуги народа за интимную переписку в Раде
22:00
В семье бывшего премьера Украины произошло большое горе: подробности
22:00
Сериал Великі Вуйки: смотреть онлайн 7, 8 серию нового сериала 1+1 Видео
21:53
Скверный анекдот: на Волыни мужчина застрелил собственную тещу
21:43
Приватизация и рынок земли: Маркарова похвасталась переговорами с МВФ Видео
21:16
"Наглость Зе-депутата": "слуга народа" вляпался из-за помощников
21:16
"Президент Моццарела": Трамп угодил в публичный конфуз с переводом
21:02
Красивенный салат мимоза: состав и новая версия Фото
20:45
В Днепре произошло жуткое убийство: подробности преступления Видео
20:43
Укрпошта задерет цены: на сколько повысятся тарифы
20:25
"Лягнул Паркинсон копытами": в Сети подняли на смех Путина Видео
20:17
Гороскоп на завтра: кому ожидать нового романа, а кому нельзя терять голову
19:52
Печерский мечтатель: нардеп Гончаренко основал в Раде группу за "возвращение" Кубани
19:31
Буде син: Антитіла выпустили трогательный клип про семью Фото Видео
19:30
"В Москве паника": Путин решил избежать наказания за свои преступления
19:01
Минздрав покидает советник Скалецкой и спец по куннилингусу
18:59
Гладковский-младший увидел след Путина в задержании отца
18:44
Организаторы Евровидения обломали коварный план Путина высмеять Украину
18:23
"Постучал и пошел на шаурму": Зеленский в Латвии поигрался с чужим молоточком Видео
18:22
Задержанный Гладковский объявил голодовку
17:59
В Слуге народа опровергли планы обложить украинских таксистов налогами
17:57
Закрыть Миротворец: Разумков ответил на требование ООН
17:56
"Наша Россия": Лукашенко сделал новое странное заявление
17:53
"Тяжеловоз с висюнами": Волочкова без белья всполошила сеть
17:41
"Трах*ть себя не дам": очередной "слуга народа" спалился на скандальной переписке в Раде
17:02
"Жесть в Киеве": на ходу загорелся троллейбус с десятками пассажиров Фото Видео
16:48
Против еще одного чиновника Порошенко открыто дело: подробности
16:45
"Тупой праздник": в Укрпочте отказались отмечать День защитника Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять