Спасательный круг для Украины: что будет после провальной встречи в Минске

"Минск" – это мертворожденное дитя, которое шестой год не дышит, а мы всё пытаемся его реанимировать, считает Жданов / "Фокус"

Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске не имела никакого смысла. Да, Украина там озвучила свои условия, требования и "красные линии", но – для кого? Для представителей "ЛНР" и "ДНР"?

"Минск" сам по себе – это мертворожденное дитя, которое шестой год не дышит, а мы всё пытаемся его реанимировать.

Все эти "красные линии", которые по итогам ТКГ так четко описала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, нужно озвучить на международной арене, на уровне хотя бы Евросоюза, а лучше – если бы Зеленский озвучил их с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Этим условиям нужно придать статус официальной позиции Киева. Это – ключ к развязке проблемы. Ведь пока мы четко не назовем того, с кем воюем, то есть вторую сторону конфликта, до тех пор мы не продвинемся в процессе урегулирования ситуации.

Читайте такжеПочему Зеленский пошел на Минск-3По итогам встречи в Минске можно сказать: приятно то, что президент услышал позицию части граждан Украины и понял, что третий майдан – это вполне реальная перспектива сегодня. Приятно, что он четко обозначил: Украина – унитарное государство, которое не будет менять Конституцию в угоду агрессору, а выборы на Донбассе пройдут только по украинским законам и только после взятия украинско-российской границы под контроль.

Естественно, эта позиция непримирима с российской. Последняя четко прописана в Минских договоренностях. И уже это свидетельствует о том, что Минские договоренности выполнить нереально.

После этой встречи в Минске Россия, думаю, будет пытаться сохранить статус-кво, то есть вооруженный конфликт низкой интенсивности в плане нанесения нам моральных, физических и материальных потерь для принуждения Украины к дальнейшему диалогу с Луганском и Донецком.

Тем более, сейчас Владимир Путин разыграл классический вариант турецкого гамбита и поймал в ловушку президента Турции Эрдогана. Теперь Эрдоган под давлением России может поменять и позицию Турции по Крыму (он уже встречается с депутатами крымского "парламента"), и предоставить трубу Путину, чтобы "Турецким потоком" можно было обеспечить транзит газа в Европу в обход Украины.

Читайте такжеПочему война на Донбассе будет продолжатьсяВ таких условиях Путина вполне устраивает статус-кво и отсутствие встреч в "нормандском формате". Ведь так Украина несет потери, на нее оказывается моральное давление, накапливается усталость от войны и так далее. Потому Россия особо не будет проявлять инициативу, тем более, выбив главный козырь из рук Зеленского – газовые контракты о транзите, заканчивающие в 2019 году.

Что же касается позиции Украины, то я был бы обеими руками "за", если бы президент Зеленский наконец понял, что ни "нормандский формат", ни минские встречи не спасут Украину, пока мы не ответим на два главных вопроса: с кем мы воюем и кто вторая сторона конфликта.

Кстати, это – ключ и к миротворческой миссии. Потому что Устав ООН однозначно трактует возможность предоставления "голубых касок" в качестве миротворческой миссии: это возможно лишь при наличии факта войны. Если устанавливается факт войны, ООН обязана выполнить свой Устав, приняв все необходимые меры. Четко прописано, какие санкции вводятся против страны-агрессора для того, чтобы решить вопрос, в каком порядке предоставляется контингент для обеспечения мира. Ведь войска ООН могут проводить шесть видов операций: принуждение к миру, разделение противоборствующих сторон, поддержание мира и т.д.

Плюс тогда подключится "Красный крест" со своей гуманитарной операцией по поддержанию населения, попавшего под оккупацию.

Кстати, Устав ООН говорит о том, что страна, признанная агрессором, отстраняется от голосования по вопросам разрешения данного конфликта.

Для нас официальное признание России стороной конфликта – это "спасательный круг". Тогда мы поставим ООН в такое положение, что она будет вынуждена либо работать, согласно своему Уставу, либо эту организацию нужно распускать. Признав это, мы загоняем ООН в угол. Но в этом и есть суверенность государства – когда государство имеет собственную позицию, собственное мнение и отстаивает его на всех площадках.

Читайте такжеПочему Донбасс для Украины уже потерянВажно отметить, что в России наиболее болезненно отреагировали на один пункт в условиях, описанных пресс-секретарем Кучмы – расформирование группировок "ЛНР" и "ДНР". Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сказал, что эта идея является "крайне странной", и что так украинские власти показывают свое нежелание следовать формуле Штайнмайера. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что выдвижение таких условий приведет к срыву договоренностей, и война будет продолжаться.

Однако тут россияне противоречат сами себе, потому что даже в Минских договоренностях предусмотрено расформирование всех группировок и вывод всех иностранных войск с территории Украины с последующей передачей границы под контроль Киева.

А болезненно они реагируют потому, что на Донбассе нет никаких "военных группировок "Л/ДНР". Там находятся регулярные части вооруженных сил РФ состава Южного военного округа 8-ой полевой армии. Это известно – открывайте сайт Главного управления разведки Минобороны Украины, читайте дайджест, где четко говорится о российских оккупационных войсках.

Что касается местных, которые взяли в руки оружие, то по отношению к таким сегодня применяется новый термин – "прокси". Так называются наемники, которые воюют вроде как за какую-то армию, но, если их поймали, то в этой армии говорят: "Мы тебя не знаем, и звать тебя никак". Именно прокси сейчас ведут основные боевые действия и взяли на себя всю тяжесть войны в Сирии. Турция использует таких прокси, наемников.

Но РФ подстраховалась на всякий случай – все, кто взял в руки оружие и подписал контракт с "ЛДНР" (а они все на контракте), и все, кто поступил на государственную службу в местные учреждения ("МЧС", "местные советы" или "местные госадминистрации"), приняли присягу. Причем принимали они присягу на российской территории – недалеко от Ростова в учебном центре под видеокамеру. С торжественным вручением после принятия присяги паспортов граждан России, а в последующем – и членам их семей. Поэтому Россию очень волнует данный вопрос. Дело в том, что всем этим людям реально придется собирать чемоданы и бежать в Россию, потому что по всем законам они стали комбатантами, взяли в руки оружие, применяли силу, не имея на это никакого права. То есть они попадают под статью о военных преступниках. Поэтому Москву очень волнует вопрос вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР", ведь на самом деле это регулярные части вооруженных сил РФ.

Кроме того, вы же понимаете, что если разоружить всех в ОРДЛО, взять границу под контроль, то, в принципе, не нужно будет и менять Конституцию – мы восстанавливаем свой конституционный порядок на этих территориях, и дальше продолжаем жить, согласно нашему Основному Закону и законам Украины.

Читайте такжеСделка по Донбассу: что делать Зеленскому, чтобы избежать бедыПотому для России все это – соль на рану.

На сегодняшний день для России самое главное – сохранить "ЛНР" и "ДНР" и затолкать их в Украину. Ведь обратите внимание на г-на Пушилина. За дурацкие высказывания, видимо, не согласованные с Кремлем (о том, что "ДНР" и "ЛНР" движутся в Россию, что никакой передачи границы не будет, а последней каплей для ФСБ было его заявление о том, что Украина должна капитулировать), парня "пригласили" в Москву и сейчас где-то на Лубянке "промывают ему мозги", учат, как правильно понимать ситуацию.

Поэтому Украине нужно готовиться к тому, что после этой безрезультатной встречи ТКГ в Минске количество обстрелов будет возрастать. Мы получим очередную волну эскалации.

Также важно не забывать провокацию с зелеными ракетами, которая случилась пару дней назад. ОБСЕ вдруг резко прозрело и заявило, что наш противник в Золотом и Петровском подали сигнал зелеными ракетами о том, что они готовы к началу процедуры отведения войск. Ранее, еще в мае, одним из первых заявлений Зеленского были слова о том, что мы должны выиграть информационную войну. Но на сегодняшний день мы ее даже не начали, что обидно и досадно. Это очень показательно на фоне истории с зелеными ракетами. Противник при том, что идут интенсивные обстрелы украинских позиций, в том числе из Золотого и Петровского, дал сигнал к началу отвода войск – и (о, Боже!) слепое и глухое ОБСЕ вдруг видит этот сигнал и сразу трубит на весь мир, что та сторона готова отводить войска.

Но наше командование сказало: извините, семи дней перемирия нет, обстрелы продолжаются – мы не можем выполнить этот пункт, потому как не соблюдены условия для его выполнения.

И что происходит дальше? Путин на саммите стран ОДКБ с трибуны заявляет, что Украина срывает разведение войск, отказывается выполнять Минские договоренности. Это исключительно провокационная информационная атака на Украину, а мы даже не стали оправдываться. То есть мы информационную войну вообще не ведем, тогда как нас поливают грязью.

Тут еще и вопрос о доверии к ОБСЕ – на кого они работают. Почему-то зеленые ракеты с той стороны они увидели, хотя не видят обстрелов. И тут же подтвердили, что Украина отказалась отводить войска.

Все это – еще один аргумент в пользу того, что минский процесс не может быть эффективен и полезен для Украины. Ведь там мы говорим не с теми, от кого зависит завершение войны, не с теми, кто принимает решения. Как военный человек, могу сказать с 200%-ной гарантией, что ни Пушилин, ни Пасечник не имеют понятия о том, когда, на каком участке, из какого вида вооружения будут обстреливаться украинские позиции. Это все планирует штаб ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, а именно – генерал-майор Барышев, начальник артиллерии этого округа.

Олег Жданов, военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштабом ВСУ, полковник запаса, специально для Главреда