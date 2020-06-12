УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Тупой и мерзкий": "слуга народа" пиарился на раздаче детских книг

12 июня 2020, 19:01

Нардеп презентовал книги детям, при этом демонстрировал свои действия на камеры и выстраивал врачей перед больницей.

Нардеп Тищенко пиарился тем, что перезентовал детям книги - фото Слуга народа

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко, который рвется в мэры столицы, пару дней назад ездил в больницу для того, чтобы презентовать книги детям. На фото, которое обнародовала пресс-служба партии видно, что "он несёт веером эти детские книжки, чтобы на камеру было видно, что их несколько штук и они цветные".

Об этом сообщил бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР Алексей Давиденко в соцсети.

Политик резко отреагировал на такие действия нардепа, назвав их пиаром.

"Мерзость! Не в кульке, не под мышкой, не стопкой - веером на камеру! Да как же тебе не стыдно?! Знаю, тебе не стыдно - ты считаешь пиар на врачах и больных детях нормальным. Я бы на месте главного врача его бы с лестницы спустил бы и пинка бы ещё под зад дал", - возмутился Давиденко

Также он сообщил, что Тищенко потом выстроил перед входом врачей больницы на фоне подарков.

"Это ещё не все. Он потом ещё выстроил врачей перед входом, чтобы сделать фото на фоне подарочных кульков. Фото для пиара. Ты хочешь помочь. Привези книги без камер и передай тихо для детских отделений. Ты хочешь наполнить песком песочницы - так наполни их без фото и пиара. Ты хочешь кормить врачей - так корми тихо. Многие мои друзья и знакомые годами тихо помогают нуждающимся - без пиара, без политики и не под Выборы. Потому что так правильно - те кто могут должны тихо помогать тем кому тяжело", - отметил бизнесмен.

"Запретить сукам приближаться к учебным и лечебным учреждениям. Запомните, наглые рожи. Дела должны говорить о вас, а не вы о делах. Тупые. Мерзкие. Примитивные", - подытожил Давиденко.

Пользовали Сети негативно отреагировали на такие действии нардепа.

"На всю больницу целых 4 (!) книги. И упаковку воды без газа. Днище", - написал Тарас Березовец.

Ранее Главред писал, что народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко решительно начал готовиться к выборам мэра Киева, поэтому занялся обустройством песочниц в столице и по его инициативе в них очень щедро насыпали песка.

Напомним, Тищенко публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.

Напомним, ранее руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял, что по состоянию на начало июня 2020 года потенциальных участников праймериз по поводу выборов мэра Киева насчитывается четверо ‒ Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Слуга народа книга Алексей Давиденко Николай Тищенко
Сейчас вы просматриваете новость «"Тупой и мерзкий": "слуга народа" пиарился на раздаче детских книг». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:30
От двух до семи лет тюрьмы - пацанка Настя Иванова совершила разбой
19:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
19:11
Украина стала в НАТО партнером с расширенными возможностями
19:01
"Тупой и мерзкий": "слуга народа" пиарился на раздаче детских книг
19:00
"Киска требует ласки": Глюкоза заинтриговала откровенным фото
18:50
МВФ высчитал, как долго экономика Украины будет страдать от карантина Видео
18:34
"Посадить Порошенко": эксперт пояснил проседание рейтинга Зеленского
18:30
Бил палкой детей и получил пулю в ногу: в Киевской области подстрелили депутата
18:27
В Шэрон Стоун ударила молния
17:44
СБУ ко Дню России потроллила посольства РФ патриотическими муралами Видео
17:43
"Тиран и гуляка": названы самые плохие мужья по знаку Зодиака
17:34
Новое ослабление карантина в Украине с 15 июня: что еще разрешат
17:15
РФ обвинили в нарушении международных правил при поставках нефтепродуктов в Украину
17:06
"Возвращайтесь в Африку": как Англию накрыли массовые беспорядки
16:45
Ветер Любви 2 сезон - что было в 81 и 82 серии 12-06-2020 Видео
16:30
Фурор на пляже: модные купальники и как выбрать идеальный - фото Фото
15:34
Украина получила от МВФ новый транш: названа сумма Видео
15:29
Санкции США ударят по Германии: у Берлина будут проблемы из-за Северного потока-2 – СМИ
15:22
Украине необходимо ввести пошлины на российские нефтепродукты – эксперт
15:09
"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТП Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять