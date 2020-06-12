"Тупой и мерзкий": "слуга народа" пиарился на раздаче детских книг

Нардеп Тищенко пиарился тем, что перезентовал детям книги - фото Слуга народа

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко, который рвется в мэры столицы, пару дней назад ездил в больницу для того, чтобы презентовать книги детям. На фото, которое обнародовала пресс-служба партии видно, что "он несёт веером эти детские книжки, чтобы на камеру было видно, что их несколько штук и они цветные".

Об этом сообщил бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР Алексей Давиденко в соцсети.

Политик резко отреагировал на такие действия нардепа, назвав их пиаром.

"Мерзость! Не в кульке, не под мышкой, не стопкой - веером на камеру! Да как же тебе не стыдно?! Знаю, тебе не стыдно - ты считаешь пиар на врачах и больных детях нормальным. Я бы на месте главного врача его бы с лестницы спустил бы и пинка бы ещё под зад дал", - возмутился Давиденко

Также он сообщил, что Тищенко потом выстроил перед входом врачей больницы на фоне подарков.

"Это ещё не все. Он потом ещё выстроил врачей перед входом, чтобы сделать фото на фоне подарочных кульков. Фото для пиара. Ты хочешь помочь. Привези книги без камер и передай тихо для детских отделений. Ты хочешь наполнить песком песочницы - так наполни их без фото и пиара. Ты хочешь кормить врачей - так корми тихо. Многие мои друзья и знакомые годами тихо помогают нуждающимся - без пиара, без политики и не под Выборы. Потому что так правильно - те кто могут должны тихо помогать тем кому тяжело", - отметил бизнесмен.

"Запретить сукам приближаться к учебным и лечебным учреждениям. Запомните, наглые рожи. Дела должны говорить о вас, а не вы о делах. Тупые. Мерзкие. Примитивные", - подытожил Давиденко.

Пользовали Сети негативно отреагировали на такие действии нардепа.

"На всю больницу целых 4 (!) книги. И упаковку воды без газа. Днище", - написал Тарас Березовец.

Ранее Главред писал, что народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко решительно начал готовиться к выборам мэра Киева, поэтому занялся обустройством песочниц в столице и по его инициативе в них очень щедро насыпали песка.

Напомним, Тищенко публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.

Напомним, ранее руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял, что по состоянию на начало июня 2020 года потенциальных участников праймериз по поводу выборов мэра Киева насчитывается четверо ‒ Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.