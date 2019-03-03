В правила футбола внесли серьезные изменения

IFAB утвердил изменения в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес ряд изменений в правила игры.

Как сообщает Интерфакс, изменения вступят летом этого года - в паузе между сезонами по системе "осень-весна".

Отмечается, что отныне игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара теперь будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды, чтобы закрыть обзор вратарю или освободить пространство для полета мяча.

Голкиперам во время пенальти теперь разрешено стоять на линии ворот только одной ногой, а не двумя.

Нарушением будет считаться также неумышленная игра рукой, которая привела к голу.

Также заменяемых футболистов обязали покидать поле через ближайшую к нему боковую линию, чтобы они не тянули время, проходя через половину поля.

Желтые и красные карточки будут показывать не только игрокам, но и тренерам и другим официальным представителям команды.

22 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Европы розыгрыша 2018/2019 гг. По ее результатам соперником киевского Динамо стал лондонский Челси.