Названо имя главного тренера молодежной сборной Украины по футболу

Ротань стал главным тренером подрастающего поколения футболистов / UA-Football

В Киеве 27 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, на котором главным тренером молодежной сборной Украины назначили Руслана Ротаня.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, предварительно по взаимному согласию было прекращено сотрудничество с главным тренером молодежной сборной Украины в отборочном цикле Евро-2019 (U-21) Александром Головко.

После слов благодарности в адрес Головко, было принято решение назначил новым главным тренером молодежной сборной U-21 Руслана Ротаня.

"Возглавить молодежную сборную Украины - большая честь для меня. В моей игровой карьере сборная всегда была особой командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие и в качестве тренера и не подвести никого - особенно наших болельщиков", - отметил Ротань.

Как известно, Руслан Ротань - украинский футболист, полузащитник, тренер. Ассистент главного тренера донецкого "Олимпика". В составе сборной Украины дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2006. Финалист Лиги Европы 2015 в составе "Днепра".

Как ранее сообщалось, Ротань рассказал об угрозах, поступавших в то время, когда он тренировался в составе российского клуба "Рубин" (Казань).