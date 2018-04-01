Легендарный украинский футболист рассказал об угрозах из-за тренировок в российском клубе

Легендарный украинский футболист, полузащитник Руслан Ротань рассказал об угрозах, поступавших во время, когда он тренировался в составе российского клуба "Рубин" (Казань).

Информацию спортсмен озвучил в интервью украинскому футбольному комментатору и журналисту Виктору Вацко.

По словам Ротаня, летом 2014 года он вел переговоры о переходе в "Рубин", которые завершились неудачно. "У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — "Днепр", но если с ним что-то не получится, то готов вернуться к разговору. Когда появилась моя фотография с тренировки в "Рубине", поступило очень много звонков — и мне, и жене. Только не понимаю, почему шли семье угрозы", — сказал спортсмен Ротань.

Напомним, полузащитник в январе 2018 года присоединился к киевскому "Динамо", перейдя из чешской "Славии". Более всего Ротань известен игрой за клуб "Днепр", в котором он выступал с 2008 по 2017 год и с которым доходил до финала Лиги Европы.