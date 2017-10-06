Косово — Украина. Подопечные Шевченко добыли победу в отборе на ЧМ-2018, опубликованы фото и видео

В пятницу, 6 октября, в албанском Шкодере завершился матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Косово.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко, пишет УНИАН.

Отметим, что матч изначально был под угрозой срыва. Ливень, обрушившийся на Шкодер за час до начала игры не утихал до самого начала матча, но газон арены "Лоро Боричи" с честью выдерал все испытания.

А к началу игры дождь и вовсе прекратился. Правда, в середине первого тайма он пошел с новой силой и не прекращался до конца матча, но помешать проведению игры уже не смог.

Что касается самой игры, то, как и предсказывал накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, она получилась крайне трудной. Весь первый тайм и начало второго наша команда искала путик воротам соперника, но найти их, до поры, до времени, не могла.

В решающем моменте этой игры, на 60-й минуте, помогли сами номинальные хозяева поля. Руслан Ротань подключил на левом фланге атаки Евгения Коноплянку и тот сделал навес — Денис Гармаш не сумел пробить по воротам, но мяч попал в Леарта Пачараду и закатился в ворота.

Наконец, на 87-й минуте, второй гол в составе сборной Украины забил Андрей Ярмоленко, сняв все вопросы по поводу победителя этой игры.

Косово — Украина 0:2 (0:0)



Косово: Самир Уйкани, Амир Ррахмани, Байрам Яшаница, Леарт Пачарада, Мергим Войвода, Берсант Целина, Бесар Халими, Милет Рашица, Ведат Муричи (Атде Нухиу, 70), Бесар Мусолли (Фламур Кастрати, 83), Хекуран Криезиу (Эльбасан Рашани, 53)

Украина: Андрей Пятов, Евгений Хачериди, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Евгений Коноплянка (Виталий Буяльский, 88), Денис Гармаш, Артем Кравец (Ромеро Марлос, 46), Сергей Сидорчук, Руслан Ротань (Тарас Степаненко, 63), Андрей Ярмоленко



Голы: Леарт Пачарада, 60 (автогол), Андрей Ярмоленко, 87.

Предупреждения: Хекуран Криезиу, 45. Бесар Халими, 86.— Артем Кравец, 42. Иван Ордец, 55.

Таким образом, команда одержала очень важную для себя победу и сохраняет шансы на путевку в финальную часть ЧМ. Для этого команде необходимо в последнем матче группового этапа обыгрывать сборную Хорватии.

В других матчах группы I сборная Исландии в гостях победила команду Турции 3:0, а Хорватия дома сыграла вничью 1:1 с Финляндией.

Видео: dailymotion.com.