Стали известны результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.
В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Лиги чемпионов.
По ее итогам сформировались следующие пары:
Аякс (Нидерланды) — Ювентус (Италия)
Ливерпуль (Англия) — Порту (Португалия)
Тоттенхэм (Англия) — Манчестер Сити (Англия)
Барселона (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия)
В полуфиналах Лиги чемпионов победитель пары Тоттенхэм - Манчестер Сити сыграет с победителем пары Аякс - Ювентус.
Пара Ливерпуль - Порту выходит на победителя пары Барселона - Манчестер Юнайтед.
Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, а ответные — 16-17 апреля.
Расписание матчей:
9/10 апреля: первые матчи 1/4 финала
16/17 апреля: ответные матчи 1/4 финала
19 апреля: жеребьевка 1/2 финала
30 апреля/1 мая: первые матчи 1/2 финала
7/8 мая: ответные матчи 1/2 финала
1 июня: финал — Метрополитано, Мадрид.
Напомним, донецкий Шахтер в розыгрыше ЛЧ 2018/2019 в группе F занял третье место, что позволило ему продолжить выступления в Лиге Европы. В 1/16 ЛЕ подопечные Паулу Фонсеки уступили немецкому Айнтрахту.