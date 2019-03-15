Стали известны результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов / campeones.ua

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Лиги чемпионов.

По ее итогам сформировались следующие пары:

Аякс (Нидерланды) — Ювентус (Италия)

Ливерпуль (Англия) — Порту (Португалия)

Тоттенхэм (Англия) — Манчестер Сити (Англия)

Барселона (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия)

В полуфиналах Лиги чемпионов победитель пары Тоттенхэм - Манчестер Сити сыграет с победителем пары Аякс - Ювентус.

Пара Ливерпуль - Порту выходит на победителя пары Барселона - Манчестер Юнайтед.

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, а ответные — 16-17 апреля.

Расписание матчей:

9/10 апреля: первые матчи 1/4 финала

16/17 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

30 апреля/1 мая: первые матчи 1/2 финала

7/8 мая: ответные матчи 1/2 финала

1 июня: финал — Метрополитано, Мадрид.

Напомним, донецкий Шахтер в розыгрыше ЛЧ 2018/2019 в группе F занял третье место, что позволило ему продолжить выступления в Лиге Европы. В 1/16 ЛЕ подопечные Паулу Фонсеки уступили немецкому Айнтрахту.