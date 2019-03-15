Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов и Лиги Европы: онлайн-трансляция

15 марта 2019, 11:30

УЕФА проведет жеребьевку еврокубков в штаб-квартире в Ньоне.

Жеребьевка
УЕФА проведет жеребьевку Лиги чемпионов и Лиги Европы / UEFA

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мероприятие начнется в 13:00 по киевскому времени.

Жеребьевка исключает разделение на сеяные и несеяные команды, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

В четвертьфинал вышли следующие команды: Аякс (Нидерланды), Порту (Португалия), Тоттенхэм (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Ливерпуль (Англия) и Барселона (Испания).

/ UEFA

Сразу по окончании жеребьевки 1/4 финала состоится жеребьевка 1/2 финала.

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, а ответные — 16-17 апреля.

Расписание матчей: 

9/10 апреля: первые матчи 1/4 финала

16/17 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

30 апреля/1 мая: первые матчи 1/2 финала

7/8 мая: ответные матчи 1/2 финала

1 июня: финал — Метрополитано, Мадрид.

Также сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. В ней примут участие восемь клубов, которые определились по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы: Челси (Англия), Арсенал (Англия), Валенсия (Испания), Вильярреал (Испания), Наполи (Италия), Айнтрахт (Германия), Славия (Чехия) и Бенфика (Португалия).

/ UEFA

Церемония жеребьевки начнется в 14:00.

Жеребьевка также исключает разделение на сеяные и несеяные команды, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Любые ограничения будут объявлены перед жеребьевкой. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

В отличие от предыдущих сезонов, в этот день все участники узнают свой путь до решающего матча. После жеребьевки четвертьфинала также состоится жеребьевка полуфинала, после чего в административных целях будет определен номинальный хозяин финала в Баку. 

Расписание матчей:

7 марта: первые матчи 1/8 финала

14 марта: ответные матчи 1/8 финала

15 марта: жеребьевка 1/4 финала

11 апреля: первые матчи 1/4 финала

18 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

2 мая: первые матчи 1/2 финала

9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал — стадион Олимпийский, Баку

Отметим, что прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Также мероприятие будут транслировать российские телеканалы Матч ТВ и Матч Футбол 1.

Напомним, накануне вечером киевское Динамо уступило путь в четвертьфинал ЛЕ лондонскому Челси, проиграв по сумме двух матчей со счетом 0:8.

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Лига Европы УЕФА Жеребьевка Лига чемпионов
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