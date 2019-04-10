Аякс - Ювентус, Манчестер Юнайтед - Барселона: анонс матчей Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров

10 апреля 2019, 14:55

Фанатов футбола ожидает самое настоящее пиршество - в 1/4 финала Лиги Чемпионов сойдутся Аякс и Ювентус, Манчестер Юнайтед и Барселона

Криштиану Роналду на тренировке Ювентуса / Reuters

Аякс - Ювентус

Выкинув в 1/8 финала из Лиги чемпионов не кого-нибудь, а легендарный мадридский Реал, в следующей стадии самого престижного еврокубка (из-за капризов жеребьевки) амстердамскому Аякс придется давать не менее грозному противнику - туринскому Ювентусу.

Тренерскому штабу голландского клуба удалось добиться редкой в футболе вещи  - баланса между обороной и атакой. Атакующая троица Нерес — Тадич — Зиех уже забила шесть десятков голов во всех турнирах и, по всему видать, не собираются останавливаться на достигнутом.

Защитные же редуты Аякса, возглавляемые юным, 19-летним, капитаном Де Лигтом (на которого уже "пускают слюни" скауты едва ли не всех европейских грандов), мощны как никогда. 

У Ювентуса же, который благодаря футбольному гению Криштиану Роналду "на жилах" прошел Атлетико в 1/8 финала, серьезные же кадровые проблемы. Не прилетели из-за травм в Амстердам Касерес, Джан и Кьеллини, а Криштиану Роналду, Дуглас Коста и Барцальи еще толком от по повреждений не отошли. Эксперты ожидают, что если Массимилиано Аллегри не придумает какой-то тактический изыск, то  игра для "Старой синьоры" сложится крайне сложно.

Ориентировочные составы

Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд, Де Лигт, Вельтман — Де Йонг, Ван де Бек, Шене — Нерес, Тадич, Зиех.

Ювентус: Щесны — Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Бернардески, Манджукич, Криштиану Роналду.

Манчестер Юнайтед — Барселона

Чисто по вывеске -  самая яркая,блестящая и титулованная пара 1/4 финала Лиги Чемпионов.  Однако в игровом плане все далеко не так однозначно. Увольнение Жозе Моуриньо и рискованный шаг в виде приглашение Оле-Гуннара Солскьяера на тренерский мостик МЮ себя более чем оправдал в виде долгой серии без поражений в Английской Премьер-лиге. "Вишенкой на торте" стал героический проход в 1/8 финала ЛЧ нашпигованного звездами клуба Пари Сен-Жермен.

Тем не менее, против сыгранной и крепкой нынче Барселоны под руководством Эрнесто Вальверде манкунианцам вряд ли удастся навязать свою игру. Более того, блау-гранас уже на 90% решили вопрос с чемпионством в Испании, потому точно будут рвать и метать ради дальнейшего прохода по сетке ЛЧ. 

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Линделеф, Смоллинг, Янг — Матич, Погба, Эррера — Лингард, Мартиаль, Рашфорд.

Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгле, Пике, Семеду — Бускетс, Мело, Ракитич — Коутиньо, Месси, Суарес.

Где смотреть матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов

Матч Аякс - Ювентус покажут по телеканалу Футбол 1. Начало трансляции - 21.45

Матч Манчестер Юнайтед - Барселона покажут по телеканалу Футбол 2. Начало трансляции - в 21.50.

Оценки букмекеров

В конторе bwin фаворитом в паре Манчестер Юнайтед - Барселона считают именно каталонцев.  На их победу дают коэффициент 1.95, на ничью - 3.70, на победу манкунианцев -  3.90. 

В конторе Пари-Матч согласны с коллегами.  На победу Барселоны они дают коэффициент 2.06, на ничью  - 3.50, на победу МЮ - 3.75.

С парой Аякс-Ювентус ситуация такая.  В конторе bwin фаворитом считают итальянцев, давая на их победу коэффициент 2.35, на ничью - 3.30, на победу голландцев  - 3.20.

В конторе Пари-Матч на победу Ювентуса дают коэффициент 2.46, на ничью -3.10, на победу Аякса 3.25.

Напомним, что в состоявшихся накануне матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов Тоттенхэм обыграл Манчестер Сити, а Ливерпуль - Порту. 

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Аякс футбол Лига чемпионов Барселона Ювентус Манчестер Юнайтед
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