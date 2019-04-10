Тоттенхэм - Манчестер Сити, Ливерпуль - Порту: обзор матчей 1/4 Лиги Чемпионов, видео голов

Матч в Лондоне, где лондонский Тоттенхэм принимал своего собрата по Английской Премьер-лиге, Манчестер Сити, закончился сенсационным результатом.

У подопечных Хосепа Гвардиолы и гостей все не задалось еще с начала матча. На 13-й минуте лидер МанСити, Серхио "Кун" Агуэро не забил пенальти, назначенный за игру Дэнни Роуза рукой в штрафной - вратарь лондонцев Уго Льорис блестяще отбил 11-метровый. В целом же, вся звездная и хваленая атака гостей так и не смогла подобрать ключи к воротам Тоттенхэма. Более того, ближе к концу матча, на 78-й минуте, Сон Хын Мин оставил мяч в поле после паса Кристиана Эриксена, сместился в центр и забил первый и единственный, как оказалось, гол. 1:0 - и фанаты лондонцев могут переживать разве что из-за травмы, полученной главной ударной силой Тоттенхэма - Харри Кейном.

Гораздо проще в параллельном матче против Порту дело обошлось у другого представителя АПЛ - Ливерпуля. Уже на 5-й минуте "проспали" очередную контратаку. Фирмино сбросил мяч под удар Кейта, а тот, с небольшой помощью рикошета от Торреса, открыл счет в игре.

Удвоили свое преимущество ливерпульцы и того проще. Александру-Арнольд проломился по флангу и прострелил на того же Фирмино. Тот по пустым воротам не промахнулся. Матч так и закончился - 2:0