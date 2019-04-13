Шахтер и Динамо стали триумфаторами чемпионата Украины: видео ключевых моментов

13 апреля 2019, 21:03

Матчи завершились со счетом 3:0 и 1:0.

Шахтер разгромил Зарю / Фото: shakhtar.com

Донецкий Шахтер взял три очка в домашнем матче против Зари. Встреча завершилась победой горняков со счетом 3:0.

Матч прошел на высоких скоростях. В первую очередь это, конечно же, касается лидера чемпионата. Оборона Зари часто не поспевала за быстрыми легионерами горняков. Это и вылилось в три забитых мяча "Шахтером". Их авторами стали Коваленко, Кайоде и Майкон.

Шахтер - Заря 3:0

Голы: Коваленко, 15 (с пенальти), Кайоде, 50, Майкон, 90+1.

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Кривцов (Матвиенко, 52), Исмаили — Коваленко (Майкон, 67), Степаненко — Соломон (Фернандо, 77), Тете, Тайсон — Кайоде.

Заря: Филипе — Тымчик, Вернидуб, Литвин, Чеберко — Силас, Казаков — Караваев (Громов, 61), Леднев, Лунев (Михайличенко, 80) — Будковский (Кабаев, 61).

Предупреждения: Кривцов — Вернидуб, Казаков, Михайличенко.

Киевское Динамо взяло три очка в выездной игре против Мариуполя. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 1:0.

Киевляне на протяжении всей игры не выглядели лучше соперника, хотя и создали немало опасных моментов у ворот хозяев поля. При этом "Мариуполь" активно отвечал на попытки киевлян и в некоторых отрезках встречи выглядел куда лучше соперника.

Ключевым стал заключительный отрезок встречи, когда Цыганков замкнул фланговый навес от Миколенко.

Мариуполь - Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 74.

Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Мишнев, Пихаленок (Федорчук, 64), Игнатенко, Зубков, Борячук (Сикан, 79), Горбунов (Вакула, 58).

Динамо: Бойко, Попов, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук (Исаенко, 70), Шепелев, Андриевский, Сидклей (Цитаишвили, 46), Вербич, Цыганков.

Предупреждения: Игнатенко, Демири - Андриевский, Попов, Бурда, Шепелев.

Напомним, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий (ныне выступающий за львовские Карпаты) рассказал о том, какие с ним переговоры вел российский клуб.

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