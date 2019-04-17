Курьез в прямом эфире: футболист показал арбитру гениталии прямо во время матча

Стивен Жозеф-Монроз / azerisport.com

В поединке 24-го тура чемпионата Азербайджана между Габалой и Интером произошел курьезный случай.

Французский нападающий хозяев Стивен Жозеф-Монроз продемонстрировал арбитру свои гениталии, при этом эпизод попал в объективы телекамер.

Такой поступок игрока спровоцировало настойчивое требование резервного арбитра поднял подштанники повыше.

В ответ француз спросил судью: "Ты хочешь увидеть мой член?". После этого игрок продемонстрировал рефери свой пенис.

Отметим, что позднее Жозеф-Монроз прокомментировал свое поведение во время матча, которое попало в прямой эфир, передает azerisport.com.

"Судья думал, что я не снял лосины, а лишь поднял их выше. Он продолжал настаивать, чтобы я приподнял шорты еще выше. Но случайно получилась такая нежелательная ситуация. Пусть все знают, что у меня не было никакого плохого умысла. Я и подумать не мог, что мое имя будет упомянуто в такой постыдной ситуации. Это случилось моментально. Если кто-то воспринял это как невоспитанность, неуважение к болельщикам, то я прошу прощения у всего Азербайджана. Я очень огорчен случившимся. Все, кто знают меня, в курсе, что я никогда не сделал бы подобного. Кто-то видел с моей стороны каких-либо непозволительных и лишних действий? Нет. Мое воспитание не позволит этому случиться. Все случилось из-за постоянного требования судьи и невнимательностью в одно мгновение", - заявил Жозеф-Монроз.

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