На сборе в Австрии "Динамо" победило азербайджанцев, видео голов

Во вторник, 4 июля, на сборе в Австрии киевское "Динамо" победило азербайджанскую команду "Габала" со счетом 2:1.

Игра проходила в Шваце на "Зилберштадт-Арене".

Ворота азербайджанцев дважды с близкого расстояния поразил Дмитрий Хлебас, он отличился в обоих таймах.

Между тем противник только раз загнал мяч в сетку ворот киевлян — в конце игры Эльвин Мамедов сократил отставание "Габалы" от "Динамо", однако позже клубу так и не удалось сравнять счет.

"Динамо" — "Габала" 2:1

Голы: Хлебас (13, 56), Мамедов (86)

Cтартовые составы команд-соперниц:

"Динамо": Коваль, Тымчик, Пантич, Кадар, Очигава, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Гармаш, Гусев, Хлебас;

"Габала": Безотосный, Станкович, Вернидуб, Аббасов, Курбанов, Абдулаев, Гусейнов, Озобич, Хави Эрнандес, Халлидей, Жозеф-Монроз.

Видео первого гола Хлебаса

Видео второго гола Хлебаса

Обзор матча

Напомним, 1 июля на сборах в Австрии "Динамо" сыграло вничью с румынским клубом "Ботошани" — 1:1, а донецкий "Шахтер" в Германии победил немецкий "Бохум" со счетом 2:0. Узнать больше о противостояниях можно здесь.

Видео: ФК "Динамо" Київ