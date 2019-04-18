Футболист Шахтера назвал украинцев и россиян "народами-собратьями"

Данченко сожалеет о разладе между "народами-собратьями" / Фото: ФК Енисей

Защитник донецкого Шахтера Олег Данченко, который сейчас играет на правах аренды за российский Енисей, высказал мнение о взаимоотношении украинцев и россиян.

"Обычно в Украину все добираются в основном через Минск, Ригу или Варшаву, Турцию. Это самый легкий путь. Прямого сообщения нет сейчас, к сожалению, нет. Надеюсь, что все будет хорошо в ближайшем будущем, ведь мы и русские - это народы-собратья, мы раньше ездили в Россию, а россияне ездили к нам в Украину", - цитирует Данченко официальный сайт ФК Енисей.

Футболист также решил сделать сравнительную характеристику нынешнего и прошлого тренеров Шахтера - Паулу Фонсеку и Мирчу Луческу.

"Мирча - замечательный тренер, хороший человек, мотиватор. Очень любил работать с легионерами, у Луческу был свой подход к игрокам. Уверен, много титулов с "Шахтером", раскрытие бразильцев - большая заслуга именно его. Фонсека - стратег, подбирает под каждую игру собственную тактику в зависимости от соперника, очень умный специалист", - добавил игрок.

Напомним, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий (ныне выступающий за львовские Карпаты) рассказал о том, какие с ним переговоры вел российский клуб.