Ливерпуль - Барселона: анонс ответного полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров

Ливерпуль и Барселона 7 мая сыграют второй матч, который определит, кто выйдет в финал Лиги Чемпионов.
Главный арбитр матча Джюнейт Чакыр (Турция) даст свисток на стадионе Энфилд в Ливерпуле во вторник, 7 мая, в 22:00.
Перед подопечными Юргена Клоппа стоит невыполнимая миссия - отыграть три мяча, пропущенные от Барселоны в первом полуфинале на каталонском Камп Ноу.
Ливерпуль - Барселона: предматчевые расклады
Итоговый счет предыдущего матча (3:1) - совсем даже не по игре. Ливерпулю удалось большую часть матча справляться с Барселоной. Но в дело вступили два фактора - футбольный гений Лионеля Месси и кратковременные умопомрачения в обороне.
Ситуация с национальными чемпионатами у команд также немного разная. Барселона себе гарантировала очередной испанский титул, потому главный тренер Эрнесто Вальверде дал отдохнуть в последнем туре едва ли не всему основному составу. Ливерпуль же тяжело бьется с Манчестер Сити и недавно отыграл сложнейший матч против Ньюкасла (3:2).
Как считают эксперты, каталонцы, скорее всего, будут стремиться быстро забить гол, чтобы снять все вопросы по поводу прохода в финал ЛЧ. Ливерпулю же, вероятно, постарается устроить противнику вязкую игру, чтобы ловить свои шансы на контратаках.
Атакующую мощь хозяев серьезно подорвала травма, которую получил ведущий форвард Мохаммед Салах в матче с Ньюкаслом. Также не помощник Клоппу его партнер по атакам - Роберто Фирмино. Хорошо еще, что удалось восстановиться столпам обороны - Вирджилу ван Дейку и Алексу Окслейд-Чермберлену.
У Барселоны травмирован Усман Дембеле, однако в команде он игрок ротации и всерьез позиции каталонцев не ослабит.
Ориентировочные составы Ливерпуля и Барселоны
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Милнер — Вейналдум, Старридж, Мане.
Барселона: тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, Ракитич, Видаль — Месси, Суарес, Коутиньо.
Оценки букмекеров на матч Ливерпуль-Барселона
Букмекеры из конторы Parimatch на победу Ливерпуля дают коэффициент 2.55, на победу Барсы — 2.65, на ничью — 3.75.
Букмекеры из William Hill на победу Ливерпуля дают показатель 2.55, на победу "сине-гранатовых" 2.70, на ничью — 3.75.
Букмекеры Bet365 на победу Ливерпуля в матче дают коэффициент 2.50, на победу каталонцев — 2.75, на ничью — 3.80.
Ливерпуль - Барселона: где смотреть матч
Прямая трансляция 1/2 финала Лиги Чемпионов - матча Ливерпуль Барселона можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.
Напомним, Ливерпуль прошел в полуфинал, обыграв Бенфику, а Барселона одолела Манчестер Юнайтед.