Ливерпуль - Барселона: анонс ответного полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров

Лионель Месси и Мохаммед Салах / facebook.com

Главный арбитр матча Джюнейт Чакыр (Турция) даст свисток на стадионе Энфилд в Ливерпуле во вторник, 7 мая, в 22:00.

Перед подопечными Юргена Клоппа стоит невыполнимая миссия - отыграть три мяча, пропущенные от Барселоны в первом полуфинале на каталонском Камп Ноу.

Ливерпуль - Барселона: предматчевые расклады

Итоговый счет предыдущего матча (3:1) - совсем даже не по игре. Ливерпулю удалось большую часть матча справляться с Барселоной. Но в дело вступили два фактора - футбольный гений Лионеля Месси и кратковременные умопомрачения в обороне.

Ситуация с национальными чемпионатами у команд также немного разная. Барселона себе гарантировала очередной испанский титул, потому главный тренер Эрнесто Вальверде дал отдохнуть в последнем туре едва ли не всему основному составу. Ливерпуль же тяжело бьется с Манчестер Сити и недавно отыграл сложнейший матч против Ньюкасла (3:2).

Как считают эксперты, каталонцы, скорее всего, будут стремиться быстро забить гол, чтобы снять все вопросы по поводу прохода в финал ЛЧ. Ливерпулю же, вероятно, постарается устроить противнику вязкую игру, чтобы ловить свои шансы на контратаках.

Атакующую мощь хозяев серьезно подорвала травма, которую получил ведущий форвард Мохаммед Салах в матче с Ньюкаслом. Также не помощник Клоппу его партнер по атакам - Роберто Фирмино. Хорошо еще, что удалось восстановиться столпам обороны - Вирджилу ван Дейку и Алексу Окслейд-Чермберлену.

У Барселоны травмирован Усман Дембеле, однако в команде он игрок ротации и всерьез позиции каталонцев не ослабит.

Ориентировочные составы Ливерпуля и Барселоны

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Милнер — Вейналдум, Старридж, Мане.

Барселона: тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, Ракитич, Видаль — Месси, Суарес, Коутиньо.

Оценки букмекеров на матч Ливерпуль-Барселона

Букмекеры из конторы Parimatch на победу Ливерпуля дают коэффициент 2.55, на победу Барсы — 2.65, на ничью — 3.75.

Букмекеры из William Hill на победу Ливерпуля дают показатель 2.55, на победу "сине-гранатовых" 2.70, на ничью — 3.75.

Букмекеры Bet365 на победу Ливерпуля в матче дают коэффициент 2.50, на победу каталонцев — 2.75, на ничью — 3.80.

Ливерпуль - Барселона: где смотреть матч

Прямая трансляция 1/2 финала Лиги Чемпионов - матча Ливерпуль Барселона можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Напомним, Ливерпуль прошел в полуфинал, обыграв Бенфику, а Барселона одолела Манчестер Юнайтед.