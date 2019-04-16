Лига чемпионов, 1/4. Барселона уничтожила Манчестер Юнайтед, Аякс выбил Ювентус. Видео голов

16 апреля 2019, 23:58

Аякс в полуфинале сыграет с победителем пары МанСити - Тоттенхем, Барса поспорит за путевку в финал с победителем пары Порту - Ливерпуль.

Лионель Месси
Лионель Месси / GettyImages

Во вторник, 16 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов.

После минимальной победы на выезде Барселона в ответном матче "разобрала" на Камп Ноу Манчестер Юнайтед.

Лионель Месси, который в этой игре обошел Иньесту по матчам за Барсу в ЛЧ (132 матча),  открыл счет уже на 16-й минуте, забив впервые за 6 лет в четвертьфинале.  

Спустя четыре минуты аргентинец сделал дубль, установив еще два рекорда: для каталонского клуба эти голы стали 100-м и 101-м на своем поле в турнире. Барселона – первая команда, кому покорилась отметка в 100 домашних голов в Лиге чемпионов.

Также на счету аргентинца теперь 24 гола в ворота английских команд в ЛЧ, что тоже является рекордом турнира. Девять раз аргентинец забивал в ворота Арсенала, шесть – в ворота Манчестер Сити. Четырежды он отличался в матчах с МЮ, трижды – с Челси и два раза Тоттенхэму.

Во втором тайме Коутинью поставил точку в этом матче. Барселона в полуфинале, а МЮ при Сульшере проиграл 5 из 7 последних матчей

БарселонаМанчестер Юнайтед 3:0 

16 апреля, Камп Ноу

Голы: 1:0 – 16 Месси, 2:0 – 20 Месси, 3:0 – 61 Коутиньо.

Барселона – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 71), Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллинг, Янг, Джонс, Линделеф, Лингард(Санчес, 80), Фред, Погба, Мактомини, Марсьяль (Диогу Далот, 65), Рэшфорд(Лукаку, 73).

Предупреждение: Суарес (77).

Первый матч – 1:0

Во втором матче четвертьфинала Ювентус потерпел сенсационное домашнее поражение от Аякса. После того, как Криштиану Роналду открыл счет, забив 13-й гол  в седьмом подряд матче 1/4, гости активизировались, и  Донни ван де Бек сравнял счет на 34-й минуте встречи.

В целом гости уверенно контролировали ход встречи и за 22 минуты до конца забили логичный гол - Маттейс де Лигт вывел нидерландскую команду вперед.

Аякс забил уже 32 гола в текущем сезоне ЛЧ. Это лучший результат команды в международных турнирах за 41 год.

После этого Ювентусу необходимо было забивать два гола и не пропустить, этого туринцам не удалось. Аякс впервые за 22 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Голландцы стали первым клубом, вышедшим в полуфинал Лиги чемпионов после трех квалификационных раундов. Аякс до группового этапа выбил из турнира Штурм (2:0, 3:1), Стандард (2:2, 3:0) и киевское Динамо (3:1, 0:0).

ЮвентусАякс 1:2 

16 апреля, Альянц Стэдиум

Голы: 1:0 – 28 Роналду, 1:1 – 34 ван де Бек, 1:2 – 67 де Лигт.

Ювентус – Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Бонуччи, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Бентанкур, 80), Роналду, Дибала (Кин, 46).

Аякс – Онана, Блинд, де Лигт, Велтман, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магальян, 82), ван де Бек, Зиеш (Хунтелар, 88), Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.

Предупреждение: Джан (69).

Первый матч – 1:1

Напомним, завтра станут известны еще два участника 1/2 финала – Манчестер Сити в ответном матче примет Тоттенхэм (первая игра – 0:1), а Порту на своем поле встретится с Ливерпулем (первая игра – 0:2).

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