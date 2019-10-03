Динамо "скатало" нулевую ничью с Лугано в матче Лиги Европы

Начался матч с атак хозяев поля. Уже на 10-й минуте вратарь киевлян Георгий Бущан отбил мяч перед собой после удара Герндта и спас ворота после добивания Карлиньоса. Вскоре, однако Динамо удалось выровнять игру. Но по настоящему опасный момент у ворот Лугано они сумели сделать под самый перерыв. На 45-й минут Сидорчук пробил в касание после паса Цыганкова, но вратарь швейцарцев Бауманн вытащил мяч из нижнего угла.

Во второй тайме, на 53-й минуте Виктор Цыганков сильно ударил головой после подачи Виталия Миколенко, но мяч предательски пролетел чуть выше перекладины.

Под самый занавес матча перекладина спасла ворота киевлян после того, как на 87-й минуте Марич пробил головой после подачи со штрафного.

Матч так и закончился - безголевой ничьей. 0:0.

Напомним, в первом туре нынешнего сезона Лига Европы Динамо на своем поле минимально (1:0) обыграло шведский Мальмё.