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Динамо - Мальме: киевляне минимально победили в матче Лиги Европы

19 сентября 2019, 21:51

Игровой кризис, в которое киевское Динамо угодило в конце лета, пока очень далек от завершения. С Мальме хоть выиграть удалось.

  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters
  • Динамо - Мальме Reuters

Киевское Динамо, которое не знало радости побед ни в чемпионате Украины, ни еврокубках с 3 августа, вышло на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против шведского Мальме с явным желанием наконец выиграть. И понеслось атаковать.

На 17-й минуте  Жерсон Родригеш здорово скинул мяч грудью на Буяльского, а тот нацеленно пробил по воротам Мальме.

На 27-й минуте Вербич развернул корпус для удара со входа в штрафную площадку после скидки от Шепелева. Но пробил так себе. До перерыва других каких-то ярких моментов у ворот шведов так и не случилось.

Во втором тайме на 52-й минуте Кендзера пробивал после навесной подачи Цыганкова со штрафного, но мяч подло лег сверху сетки.

На 62-й минуте у Мальме случился первый реально опасный момент. Но Траустасон на дальней штанге не сумел боковыми ножницами замкнуть подачу.

Динамовцы продолжали атаковать и, наконец, были вознаграждены за упорство. Шепелев проломился с мячом через центральную зону, после чего отдал на ход Буяльскому. Тот неотразимо пробил в ближний угол.

1:0 - с таким счетом матч и закончился.

Напомним, в 7-м туре Украинской премьер-лиги Динамо на домашнем поле уступило черниговской Десне со счетом 1:2. 

Лига Европы футбол Мальме Динамо Киев
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