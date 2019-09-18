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Динамо - Мальме: где смотреть, прямая трансляция, ставки на матч

18 сентября 2019, 08:10

Команда Алексеея Михайличенко готовится сыграть первый матч на групповой стадии Лиги Европы.

Динамо Киев
Динамо Киев подходит к матчам в Лиге Европы не в лучшем состоянии

Катящееся от сезона к сезону по наклонной киевское Динамо в этом году переживает особо сложный период своей новейшей истории – третий год к ряду вылетели из Лиги чемпионов, пережили отставку главного тренера Хацкевича, проиграли в очном противостоянии принципиальному сопернику Шахтеру... Приход "динамовского сердца" Алексея Михайличенко благотворным образом на игре киевлян не отразился – с новым тренером команда два раза сыграла вничью с Зарей и Олимпиком, а также умудрилась дома "влететь" Десне и сейчас находится на шестом месте в турнирной таблице.

В таком неважнецком состоянии команда подходит к первому матчу группового этапа Лиги Европы против шведского Мальме – спасибо новому регламенту УЕФА, который отправил Динамо прямиком в групповой этап Лиги Европы в обход квалификационных раундов: в текущем своем состоянии столичная команда могла бы и не пробиться через стыки.

Предстоящий соперник Динамо – Мальме Швеция - разумеется, не гранд европейского футбола, но в текущем сезоне себя уже проявил, последовательно выбив на пути к групповому турниру североирландский клуб Баллимена Юнайтед (7:0. 4:0), словенский Домжале (2:2, 3:2), боснийский Зринськи (3:0, 0:1) и израильский Бней-Иегуда (3:0, 1:0). Мальмё - это возрастная опытная команда с Маркусом Розенбергом, Андерсом Кристиансеном, Сореном Риксом и Йо-Инге Бергетом в составе. На какие-то особые свершения этих игроков не хватит, но испортить настроение Мальме способна, тем более, киевскому Динамо, для которого в его сегодняшнем состоянии, как говорится, слабых соперников уже нет.

Динамо – Мальме: статистика

В украинской истории Динамо эти команды еще не пересекались в еврокубках. А вот в советский период встречались - во втором круге Кубка европейских чемпионов-1978/1979 шведы прошли киевлян (0:0 — в гостях, 2:0 — дома) и впоследствии дошли до финала в Мюнхене, где уступили Ноттингему (0:1). Кроме того, в феврале этого года соперники встречались в спарринге на сборе в Испании и не смогли определить сильнейшего – встреча закончилась нулевой ничьей.

Что же касается Мальме, то команда четырежды противостояла украинским клубам на групповой стадии еврокубков (одна победа и три поражения): с Металлистом (1:4, 1:3) в гостях в 2001-м, а также с Шахтером (1:0, 0:4) в 2015-м.

Матч Динамо - Мальме рассудят арбитры из Северной Македонии. Главным арбитром встречи станет Александар Ставрев, его ассистентами будут земляки Марьян Кировски и Деян Костадинов. Четвертым арбитром назначен Димитар Мечкаровски.

Динамо - Мальме: билеты

Напомним, матч первого тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Мальме состоится 19 сентября в Киеве на НСК Олимпийский, начало – в 19.55 по киевскому времени.

Желающие увидеть вживую Динамо - Мальме билеты купить могут в кассах НСК Олимпийский, в кассах стадиона им. Лобановского и онлайн. Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма работать дополнительная касса на Спортивной площади. Разброс в стоимости билетов позволит всем найти свою ценовую категорию — 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен. Владельцы абонементов на домашние матчи Динамо в сезоне 2019/20 имеют право приобретения билетов на еврокубковые поединки на свои места со скидкой 15%. Бронь снимается за три дня до начала матча.

Напомним, что посетителям матчей на Олимпийском не обязательно иметь билет в бумажном видео: на стадионе работают новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств.

Динамо - Мальме: где смотреть онлайн

Прямая трансляция Динамо – Мальме будет доступна на телеканале Футбол 1. Кроме того, подписчики МатчТВ смогут посмотреть в прямом эфире игру на канале Матч! Футбол 2. Начало трансляции – в 19.55.

Динамо - Мальме: прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом этого поединка украинскую команду. На победу столичного клуба дается коэффициент 1,90. На успех Мальме можно поставить с коэффициентом 5,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

По прогнозам букмекерских контор в процентном соотношении вероятность победы Динамо - ~59%, а Мальме - ~17% при ~3,7% вероятности ничейного результата. Матч, по мнению экспертов, не будет результативным. На тотал меньше 2,5 гола можно поставить с коэффициентом 1,8, а на более 2,5 - 2,02.

Динамо - Мальме: составы (ориентировочные)

Динамо Киев: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кенджора, Кадири, Буяльский, Гармаш, где Пена, Цыганков, Родригес.

Мальме: Далин, Кнудсен, Нильсен, Ларссон, Бейме, Риекс, Левицки, Баширу, Траустасон, Антонссон, Розенберг.

Лига Европы Мальме Динамо Киев
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