Михайличенко возглавил киевское Динамо

Алексей Михайличенко снова возглавил киевское Динамо / ФК Металлист

56-летний украинский специалист Алексей Михайличенко назначен главным тренером киевского Динамо. Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон.

В тренерский штаб вошли Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов.

Отметим, что ранее Михайличенко работал спортивным директором клуба.

Ранее новый наставник киевлян уже возглавлял Динамо в 2002-2004 годах, выиграл 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, ранее руководство Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.