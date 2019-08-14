Хацкевича уволили с поста тренера Динамо

Александр Хацкевич покинул пост тренера Динамо / Reuters

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Динамо покинули Максим Шацких, Олег Лужный и Михаил Михайлов

"Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проводимую более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже", - отметили в клубе.

С динамовцами Александр Хацкевич стал двукратных победителем Суперкубка Украины.

Напомним, киевское Динамо не сумело пройти бельгийский Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сыграв дома вничью 3:3.

Динамо продолжит выступление в еврокубках. Киевляне напрямую вышли в групповой этап Лиги Европы.