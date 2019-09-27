Хацкевич рассказал, какой западный клуб и сколько предлагал Динамо за Цыганкова

Виктор Цыганков / Reuters

Известный и популярный клуб немецкой Бундеслиги, Хоффенхайм, в августе 2019-го пытался провести трансфер лидера киевского Динамо, полузащитника Виктора Цыганкова. Однако предложение не устроило президента киевлян Игоря Суркиса.

Об этом в интервью проекту Вацко Live рассказал экс-главный тренер Динамо Александр Хацкевич.

"Знал ли я, что в августе "Хоффенхайм" делал 20-миллионное предложение по Цыганкову? Но оно не устроило Игоря Михайловича. Было это официальное или неофициальное предложение - этого я не знаю", - сказал он.

Напомним, Александр Хацкевич лишился своего поста во главе Динамо после того, как в киевляне третий год подряд под его руководством не смогли пройти в групповой турнир Лиги чемпионов. В этот раз по результатам двух матчей уступили бельгийскому Брюгге.