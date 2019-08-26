Отданный в аренду динамовец объяснил, почему передавал "приветы" уволенному Хацкевичу

Назарий Русин / УНИАН

Молодой форвард Динамо (Киев), выступающий на правах аренды за Зарю (Луганск), в деталях объяснил, почему передавал приветы недавно уволенному наставнику киевлян Александру Хацкевичу.

Игрок пояснил свою позицию в интервью журналистам программы Профутбол. Сразу, после того, как Хацкевич был уволен с поста главного тренера, Русин на своей в Instagram написал "Добрый день" и поставил смайлик.

"Думаю, все, все понимают, что это было. Передал привет одному человеку", - сказал футболист.

Кроме того, Русин прокомментировал критику в свой адрес, звучавшую со стороны Хацкевича."Это очень неприятно. Во-первых, это не добавляет уверенности. Плюс неприятно, что это все читали родители, родные, друзья. Я не тренер, но мне кажется, что так нельзя. Ну не сумел я забить в каком-то моменте, но каждый где-то не забивает. Бывает, и Месси с Роналду не забивают", - заявил игрок.

К слову, после того как Русин был арендован Зарей, он на данным момент отыграл пять матчей, в которых забил два гола и сделал голевой пас.

Напомним, ранее Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского Динамо, после того как не сумел третий год подряд пробиться с командой в групповой турнин Лиги Чемпионов.