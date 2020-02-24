"Ужасная паника": матч Лиги Европы в Италии оказался под угрозой срыва

Матч Лиги Европы оказался под угрозой из-за коронавируса / uefa.com

В мире вовсю бушует страшный коронавирус нового типа. На днях он добрался и до Италии, где на сегодня зафиксировано уже шесть смертей от жуткого недуга.

В связи с этим спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщил, что из-за паники скорее всего не состоится ближайший матч Лиги Европы Интер-Лудогорец. Также он отметил, что отменить Лигу Чемпионов "могут только в случае мировой войны".

"Из-за коронавируса в Европе действительно сейчас паника – я знаю людей, которые там сейчас находятся. И из-за это паники, скорее всего, ближайший матч Лиги Европы Интер-Лудогорец не будет проведен. То есть будут играть либо в другом месте, либо вообще перенесут эту игру, так как в Милане они вряд ли станут играть. Что касается Лиги Чемпионов, то отменить не доиграть ее могут только в случае мировой войны. Но Италия точно не будет этому причиной, как-то этот вопрос решится", - написал журналист в соцсети.

Также он рассказал, что из-за вспышки коронавируса в Италии на данный момент не известно, игры Лиги Чемпионов будут проходить в Италии или в какой-то другой стране.

"Все будут решать в индивидуальном порядке – то есть, после проверок, итальянские команды будут вылетать и играть либо южнее, в регионах, неохваченных этим карантином либо вообще переедут в другие страны. Другой вопрос – будет ли это расширяться. Ведь если, например, Швейцария объявит карантин, то надо будет куда-то девать УЕФА и ФИФА. Так что надо пока присматриваться к ситуации" - отметил Артем Франков.

Коронавирус в Италии

Как сообщал Главред, по состоянию на вечер 24 февраля в Италии зафиксирована уже шестая смерть от китайского коронавируса covid-19. В целом, количество больных в стране достигло более 150 человек.

Также отметим, итальянское правительство ввело драконовские меры. В стране штрафуют людей, которые въезжают или выезжают из районов вспышки коронавируса. Полиция патрулирует 11 городов в северных районах Ломбардии и Венето, они были заблокированы с вечера пятницы, 21 февраля.