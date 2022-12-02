"Да пошла эта Польша!": в России закатили истерику из-за выхода поляков в плей-офф чемпионата мира

Футбол / pixabay

В России закатили истерику из-за выхода сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу.

Поляки после начала полномасштабной войны поддержали Украину и отказались играть с РФ в плей-офф отбора на мундиаль. Поэтому бывший тренер "Краснодара" и "Урала" Игорь Шалимов не подбирал выражений, комментируя успех Польши.

Российский наставник решил возложить на поляков всю вину за отсутствие своей сборной на чемпионате мира-2022, забыв, что они наказаны за кровавую агрессию.

"Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие команды. Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира", - заявил Шалимов в комментарии championat.com.

"Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать, не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА не сменится руководство, у России не будет шансов вернуться", - считает тренер.

Шалимов подчеркнул, что не следит за выступлением поляков на чемпионате мира, ему без разницы, как они играют.

"Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи – решающие. Саудовская Аравия начала хорошо, второй матч могла выиграть, но чемпионат мира – это высочайший уровень. На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу", – считает российский специалист.

Ранее сообщали, что на чемпионате мира футболисты сборной Сербии решили мотивировать себя флагом с надписью "Не сдаваться" на фоне карты Сербии с Косовом в составе.

Инцидент случился перед игрой 1-го тура чемпионата мира-2022 против команды Бразилии (0:2).

Это вызвало возмущение у Федерации футбола Косово (ФФК), которая решила подать жалобу в ФИФА.

Читайте также: