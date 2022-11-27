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"Братья России": на чемпионате мира по футболу случился грандиозный скандал

27 ноября 2022, 16:32

В социальных сетях такой поступок сербов сравнили с геноцидом.

Футбол, Сербия, Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу / pixabay, скриншот

На чемпионате мира футболисты сборной Сербии решили мотивировать себя флагом с надписью "Не сдаваться" на фоне карты Сербии с Косовом в составе.

Инцидент случился перед игрой 1-го тура чемпионата мира-2022 против команды Бразилии (0:2).

Это вызвало возмущение у Федерации футбола Косово (ФФК), которая решила подать жалобу в ФИФА.

"Подобным проявлениям шовинизма не место на спортивном мероприятии, а тем более на объектах, где проходит крупнейшее событие мирового футбола, поэтому ФФК, как равноправный член со всеми остальными членами ФИФА, требует от этого учреждения принятия санкционных мер против действий, разжигающих ненависть между народами и противоречащих общечеловеческим ценностям", - говорится на официальном сайте косовской федерации.

В Косово настоятельно попросили ФИФА неукоснительно соблюдать свои правила и наказать Федерацию футбола Сербии за эти агрессивные действия.

"Пока Европа и мир переживают масштабный кризис в результате неспровоцированной агрессии России в Украине, такое грандиозное соревнование, как чемпионат мира по футболу, должно быть местом, где преобладают призывы к миру, а не использоваться для разжигания ненависти между народами", – отмечается в тексте заявления.

В социальных сетях такой поступок сербов сравнили с геноцидом.

Реакция ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело против Сербской футбольной федерации, сообщает АР.

ФИФА решила начать расследование, ссылаясь на раздел дисциплинарного кодекса, который касается неправомерных действий, включая "оскорбительные жесты, знаки или язык" и "использование спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера".

Сроки вынесения вердикта пока неизвестны. Свой следующий матч Сербия на ЧМ-2022 проведет с Камеруном в понедельник, 28 ноября.

Стоит отметить, что Сербия является большим другом России. Перед игрой с Бразилией, Российский футбольный союз опубликовал слова поддержки балканской команде, назвав их "братьями".

Россия поддержала Сербию

Что происходит между Сербией и Косово

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав. Де факто Косово сербскими властями не контролируется.

Ситуация на севере Косово в последнее время стала более нестабильной, когда члены сербской общины уволились из косовских учреждений в знак протеста против требования правительства, чтобы все автомобили, принадлежащие гражданам Косово, имели косовские номера. Сербия выступает против этого, поскольку продолжает не признавать независимость Косово.

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