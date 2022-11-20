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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: где смотреть и календарь турнира

20 ноября 2022, 16:40

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре стартует 20 ноября матчем Катар-Венесуэла.

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре / ua.depositphotos.com

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре начинается 20 ноября со встречи хозяев турнира со сборной Эквадора. Матч начнется в 18:00.

Турнир за звание лучшей национальной сборной команды продлится до 18 декабря, а мы расскажем где смотреть онлайн все 63 игры Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

Состав 8 групп финального турнира ЧМ-2022:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Чемпионат мира по футболе 2022 в Катаре турнирная таблица
Чемпионат мира по футболе 2022 в Катаре турнирная таблица / соцсети

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионат мира по футболе 2022 в Катаре турнирная таблица / соцсети
Чемпионат мира по футболе 2022 в Катаре турнирная таблица / соцсети / соцсети

Чемпионат мира-2022: где смотреть матчи в Украине

Чемпионат мира-2022 по футболу в Украине будут транслировать Суспильне и MEGOGO. Суспильне покажет все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям.

Смотреть матчи на Суспильном можно будет на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д.). Также будут доступны радиотрансляции в эфире Радио Проминь.

Календарь и расписание матчей ЧМ-2022 в Катаре

Календарь турнира

Групповой этап: 20 ноября – 2 декабря;

1/8 финала: 3 – 6 декабря;

Четвертьфинал: 9 – 10 декабря;

Полуфиналы: 13 – 14 декабря;

Матч за третье место: 17 декабря;

Финал: 18 декабря.

Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей

Групповой этап

Раунд 1

Воскресенье, 20 ноября

18:00 Катар – Эквадор (Группа А)

Понедельник, 21 ноября

15:00 Англия – Иран (Группа В)

18:00 Сенегал – Нидерланды (Группа А)

21:00 США – Уэльс (Группа В)

Вторник, 22 ноября

12:00 Аргентина – Саудовская Аравия (Группа C)

15:00 Дания – Тунис (Группа D)

18:00 Мексика – Польша (Группа C)

21:00 Франция – Австралия (Группа D)

Среда, 23 ноября

12:00 Марокко – Хорватия (Группа F)

15:00 Германия – Япония (Группа E)

18:00 Испания – Коста-Рика (Группа E)

21:00 Бельгия – Канада (Группа F)

Четверг, 24 ноября

12:00 Швейцария – Камерун (Группа G)

15:00 Уругвай – Южная Корея (Группа H)

18:00 Португалия – Гана (Группа H)

21:00 Бразилия – Сербия (Группа G)

Раунд 2

Пятница, 25 ноября

12:00 Уэльс — Иран (Группа В)

15:00 Катар — Сенегал (Группа А)

18:00 Нидерланды – Эквадор (Группа А)

21:00 Англия – США (Группа В)

Суббота, 26 ноября

12:00 Тунис — Австралия (Группа D)

15:00 Польша – Саудовская Аравия (Группа C)

18:00 Франция – Дания (Группа D)

21:00 Аргентина – Мексика (Группа C)

Воскресенье, 27 ноября

12:00 Япония – Коста-Рика (Группа E)

15:00 Бельгия – Марокко (Группа F)

18:00 Хорватия – Канада (Группа F)

21:00 Испания – Германия (Группа E)

Понедельник, 28 ноября

12:00 Камерун – Сербия (Группа G)

15:00 Южная Корея – Гана (Группа H)

18:00 Бразилия – Швейцария (Группа G)

21:00 Португалия – Уругвай (Группа H)

Раунд 3

Вторник, 29 ноября

17:00 Эквадор — Сенегал (Группа А)

17:00 Нидерланды – Катар (Группа А)

21:00 Иран – США (Группа В)

21:00 Уэльс – Англия (Группа В)

Среда, 30 ноября

17:00 Тунис – Франция (Группа D)

17:00 Австралия – Дания (Группа D)

21:00 Польша – Аргентина (Группа C)

21:00 Саудовская Аравия – Мексика (Группа C)

Четверг, 1 декабря

17:00 Хорватия – Бельгия (Группа F)

17:00 Канада – Марокко (Группа F)

21:00 Япония – Испания (Группа E)

21:00 Коста-Рика – Германия (Группа E)

Пятница, 2 декабря

17:00 Южная Корея – Португалия (Группа H)

17:00 Гана — Уругвай (Группа H)

21:00 Сербия – Швейцария (Группа G)

21:00 Камерун – Бразилия (Группа G)

1/8 финала

Суббота, 3 декабря

17:00 1-е место группы А – 2-е место группы B (матч 49)

21:00 1-е место группы C – 2-е место группы D (матч 50)

Воскресенье, 4 декабря

17:00 1-е место группы D – 2-е место группы C (матч 52)

21:00 1-е место группы B – 2-е место группы A (матч 51)

Понедельник, 5 декабря

17:00 1-е место группы E – 2-е место группы F (матч 53)

21:00 1-е место группы G – 2-е место группы H (матч 54)

Вторник, 6 декабря

17:00 1-е место группы F – 2-е место группы E (матч 55)

21:00 1-е место группы H – 2-е место группы G (матч 56)

Четвертьфинал

Пятница, 9 декабря

17:00 Победитель матча 53 – Победитель матча 54 (матч 58)

21:00 Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (матч 57)

Суббота, 10 декабря

17:00 Победитель матча 55 – Победитель матча 56 (матч 60)

21:00 Победитель матча 51 – Победитель матча 52 (матч 59)

Полуфинал

Вторник, 13 декабря

21:00 Победитель матча 57 – Победитель матча 58 (матч 61)

Среда, 14 декабря

21:00 Победитель матча 59 – Победитель матча 60 (матч 62)

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря

18:00 Команда, проигравшая матч 61 – Команда, проигравшая матч 62

Финал

Воскресенье, 18 декабря

18:00 Победитель матча 61 – Победитель матча 62.

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Автор: Сергей Кущ
футбол чемпионат мира 2022
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