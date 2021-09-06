Легендарный футболист перенес серьезную операцию

Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Ее обнаружили при плановом обследовании, пишет Facebook знаменитого спортсмена.

"В минувшую субботу перенес операцию по удалению подозрительной опухоли в толстой кишке. Она была выявлена во время обследования, о котором я сообщал на прошлой неделе", - написал футболист.

Пеле отметил, что после операции чувствует себя хорошо и позволяет докторам заботиться о его здоровье.

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В свою очередь телеканал Globo отмечает, что Пеле шестую неделю остается в больнице, после плановой госпитализации.

Ранее Главред писал о том, что в Сан-Паулу (Бразилия) легенда мирового футбола Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) попал в больницу имени Альберта Эйнштейна после того, как у него случился обморок