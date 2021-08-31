В Бразилии легендарный футболист Пеле попал в реанимацию

Пеле попал в больницу после обморока

В Сан-Паулу (Бразилия) легенда мирового футбола Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) попал в больницу имени Альберта Эйнштейна после того, как у него случился обморок, пишет Mundo N.

Медики решили выяснить причину внезапной потери сознания.

Сейчас Пеле находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии с пациентами, у которых нет симптомов коронавируса.

В своем Twitter Пеле сообщил, что поехал в больницу сдать анализы и пройти обследование, которые не мог сделать раньше из-за пандемии.

"Ребята, я потерял сознание, и у меня хорошее здоровье", - уточнил футболист.

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"Сообщите им, что я не играю в следующее воскресенье", - добавил Пеле.

Знаменитому бразильскому футболисту Пеле 23 октября исполнится 81 год. В 2016-м он женился третий раз на 50-летней Марсии Сибель Аоки.

Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:

Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.

Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.

Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.

Диего Марадона считается одним из лучших футболистов в истории этого вида спорта.