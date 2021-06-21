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Украина - Австрия Евро-2020: анонс решающего матча в группе С

21 июня 2021, 10:29

Сборная Украины по футболу 21 июня проведет свой третий поединок в рамках чемпионата Евро-2020 ‒ на стадионе "Арена Национале" в румынском Бухаресте.

Сборная Украины
Сборная Украины / Reuters

Украина - Австрия анонс матча

И подопечные Андрея Шевченко, и подопечные Франко Фода имеют по 3 очка после двух туров, сыгранных в группе С. В то время, как сборная Нидерландов с шестью очками уже досрочно гарантировала себе первое место и выход в плей-офф.

Украине в сегодняшнем матче достаточно ничьей, чтобы занять второе место в группе С. В то же время Австрии, чтобы стать второй, нужна исключительно победа. Тем не менее, у Украины, даже в случае поражения останется шанс пройти в плей-офф – для этого нужно удержаться в лучших сборных, которые заняли третьи места.

Травмы и дисквалификации

Главной потерей сборной Украины остается Александр Зубков, который продолжает процесс восстановления после травмы. Кроме того, повреждение получил Денис Попов. Других проблем с кадрами в команде Шевченко не было.

У австрийцев серьезно травмировался Лазаро, но после дисквалификации вернулся Арнаутович, которого Фода уже пообещал поставить в стартовый состав.

Ориентировочные составы на матч Украина – Австрия

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Шапаренко, Зинченко, Малиновский – Яремчук

Австрия: Бахманн – Драгович, Алаба, Хинтереггер – Лайнер, Забитцер, Шлагер, Гриллич, Ульмер – Калайджич, Арнаутович

Украина – Австрия где смотреть

Матч Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало ‒ в 19:00.

Украина - Австрия букмекеры

В компании Parimatch победу Украины в этом поединке оценивают коэффициентом 3,53.

Победа сборной Австрия идет с коэффициентом 3,93.

А вот шансы на ничью расценивают коэффициентом 2,05.

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Напомним, сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

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