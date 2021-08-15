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Умер Герд Мюллер - легенда мирового футбола

15 августа 2021, 15:04
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Легендарный форвард мюнхенской Баварии и западногерманской сборной Герд Мюллер (один из лучших бомбардиров в истории футбола) умер на 76-м году жизни.

Мюллер
Герд Мюллер / Reuters

В воскресенье, 15 августа нынешнего года, в утренние часы в возрасте 75 лет умер Герд Мюллер - легендарный форвард мюнхенской Баварии и сборной Федеративной Республики Германия. Об этом сообщается на странице мюнхенского клуба в Twitter.

С "Баварией" Мюллер выиграл все основные трофеи европейского футбола ‒ в 1960-х и 1970-х годах. Причем забивал невероятное количество голов. Со сборной ФРГ Мюллер выиграл чемпионаты мира и Европы по футболу.

Однако после завершения спортивной карьеры в США в 1982 году Мюллер впал в депрессию и пристрастился к алкоголю. И регулярно впадать в запои. Бывшие его партнеры по Баварии уговорили его пройти реабилитационное лечение и дали работу тренера любительской команды Баварии.

В последние годы жизни Мюллер страдал от болезни Альцгеймера, а 2015-го находился на постоянном проживании в доме престарелых.

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Напомним, ранее, в ноябре минувшего года, скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

О его кончине стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.

Адвокат Марадоны заявил, что футболист умер от сердечного приступа. Он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.

Вскрытие продемонстрировало, что Марадона скончался из-за из-за острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких.

футбол Герд Мюллер
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