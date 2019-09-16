Гончарук придумал, как решить проблемы украинского футбола

Алексей Гончарук / Фото: Facebook/aleksey.goncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе общения с арабскими бизнесами предложил им инвестировать в украинский футбол. Об этом политик рассказал в рамках форума YES, который прошел в Киеве, передает Гордон.

Глава украинского правительства предложил инвесторам из Катара купить украинские футбольные клубы.

"Когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", - заявил Гончарук.

Напомним, что в воскресенье, 15 сентября, в рамках украинской Премьер-лиги киевское Динамо на НСК Олимпийский принимало Десну, игроки которой нанесли сокрушительное поражение киевлянам.